Политолог: На награждении в Кремле нашлось место для защитников не только русской земли, но и культуры
Политика президента Владимира Путина всегда была направлена на укрепление объединяющей роли российской культуры, и сегодняшнее награждение в Кремле — очередной тому яркий пример. Такое мнение озвучила в беседе с Лайфом генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.
На церемонии в Екатерининском зале во вторник чествовали выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Но Линдигрин обратила внимание, что среди награждённых не случайно оказались танцовщик Сергей Полунин, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, художественный руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай и другие деятели культуры и искусства, которые продолжают свой труд на фоне тренда на отмену всего "российского".
"Русский язык и русская культура являются достоянием нашего народа. Без преувеличения вся Евразия использует нашу речь для межнационального общения в быту, экономике, политике. И только сохранив языковое и культурное наследие от влияния враждебных смыслов и ценностей, мы сможем обеспечить будущее нашей стране", — отметила собеседница Лайфа.
Линдигрин отметина, что среди награждённых сегодня были и те, кто традиционно пользуется в России особым уважением — военные, многодетные матери, учителя-наставники снова становятся героями России. Она напомнила, что именно по решению президента в стране было возрождено звание "Мать-героиня", а сегодня — вручены первые награды. Особое значение имеет и награждение учителей, воспитавших Героев России.
"Таким образом президент подчёркивает прямую связь между личностными и профессиональными качествами педагога и его воспитанника", — отметила Наталья Линдигрин.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. В торжественной церемонии приняло участие более 30 человек, в том числе участники СВО. Глава государства отметил деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер. Так, например, золотые звёзды Героев России получили космонавт Пётр Дубров и доброволец, замкомандира второго отряда "Барс" из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов. Медалью "За отвагу" он наградил бойца батальона "Спарта" из Запорожской области Александра Евстифеева, главу администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергея Поволоцкого — медалью "За спасение погибавших". Вместе с тем Путин поприветствовал многодетных мам: Людмилу Бадмаеву из Бурятии и жену главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни Кадырову. Женщины, воспитывающие по 10 и 14 детей, удостоены звания "Мать-героиня".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев