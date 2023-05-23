Политолог: На награждении в Кремле нашлось место для защитников не только русской земли, но и культуры

Политика президента Владимира Путина всегда была направлена на укрепление объединяющей роли российской культуры, и сегодняшнее награждение в Кремле — очередной тому яркий пример. Такое мнение озвучила в беседе с Лайфом генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

На церемонии в Екатерининском зале во вторник чествовали выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Но Линдигрин обратила внимание, что среди награждённых не случайно оказались танцовщик Сергей Полунин, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, художественный руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай и другие деятели культуры и искусства, которые продолжают свой труд на фоне тренда на отмену всего "российского".

"Русский язык и русская культура являются достоянием нашего народа. Без преувеличения вся Евразия использует нашу речь для межнационального общения в быту, экономике, политике. И только сохранив языковое и культурное наследие от влияния враждебных смыслов и ценностей, мы сможем обеспечить будущее нашей стране", — отметила собеседница Лайфа.

Линдигрин отметина, что среди награждённых сегодня были и те, кто традиционно пользуется в России особым уважением — военные, многодетные матери, учителя-наставники снова становятся героями России. Она напомнила, что именно по решению президента в стране было возрождено звание "Мать-героиня", а сегодня — вручены первые награды. Особое значение имеет и награждение учителей, воспитавших Героев России.

"Таким образом президент подчёркивает прямую связь между личностными и профессиональными качествами педагога и его воспитанника", — отметила Наталья Линдигрин.