Полунин рассказал Лайфу, как у него уживаются тату с Путиным и гербом Украины
Танцовщик Полунин: С гордостью ношу тату герба Украины и люблю президента Путина
Артист балета Сергей Полунин. Обложка © ТАСС / Артём Ленц
Артист балета Сергей Полунин, которому сегодня президент России Владимир Путин вручил госнаграду, в разговоре с Лайфом рассказал, как у него уживаются татуировки с украинским гербом и лидером РФ.
Артист балета Сергей Полунин рассказал как, у него уживаются татуировки с украинским гербом и Владимиром Путиным. Видео © LIFE
"Мне кажется, Россия хорошо относится к украинцам, к Украине. Это братский народ. Понятно, что сейчас конфликт, но ко мне очень хорошо относятся. Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. Мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина. Считаю, что он добрый человек, за добро люблю его и поддерживаю", — сказал Полунин.
Артист признался, что у него три татуировки с Путиным: две на плечах и одна на груди. Сегодня Полунин в третий раз встретился с главой государства и поздоровался с ним именно левой рукой, на которой набит украинский герб. Полунин признался, что это получилось случайно.
Напомним, что в марте Полунин, ставший лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства, не смог прийти на торжественную церемонию, чем удивил Путина. Супруга артиста тогда объяснила его отсутствие высокой занятостью. Почётную награду Полунин получил сегодня.