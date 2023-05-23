Полунин рассказал Лайфу, как у него уживаются тату с Путиным и гербом Украины

Артист балета Сергей Полунин, которому сегодня президент России Владимир Путин вручил госнаграду, в разговоре с Лайфом рассказал, как у него уживаются татуировки с украинским гербом и лидером РФ.

Артист балета Сергей Полунин рассказал как, у него уживаются татуировки с украинским гербом и Владимиром Путиным. Видео © LIFE

"Мне кажется, Россия хорошо относится к украинцам, к Украине. Это братский народ. Понятно, что сейчас конфликт, но ко мне очень хорошо относятся. Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. Мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина. Считаю, что он добрый человек, за добро люблю его и поддерживаю", — сказал Полунин.

Артист признался, что у него три татуировки с Путиным: две на плечах и одна на груди. Сегодня Полунин в третий раз встретился с главой государства и поздоровался с ним именно левой рукой, на которой набит украинский герб. Полунин признался, что это получилось случайно.