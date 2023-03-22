Жена танцовщика Полунина объяснила, почему его не было на награждении в Кремле

Жена артиста балета Сергея Полунина, который был удостоен премии для молодых деятелей искусства, объяснила его отсутствие на церемонии награждения в Кремле высокой занятостью. Об этом Елена Ильиных сообщила телеканалу "360".

"Сейчас совсем некогда, мы на репетиции, извините, пожалуйста", — ответив на звонок, объяснила Елена.

Отметим, что Сергей Полунин и его супруга заняты в постановке по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Премьера намечена на сегодняшний вечер и пройдёт в Crocus City Hall.

"Я давно мечтал воплотить это произведение в жизнь и танец. "Мастер и Маргарита" для меня — особый роман, он притягивает своей магической силой, мистикой, скрытыми символами… и никогда не теряет актуальности. Это роман о творческой душе и призвании, о безграничной любви, о слабостях людей. Передать всё это в танце — вызов, который мы с радостью принимаем", — комментировал постановку сам Полунин.