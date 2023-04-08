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Регион
Опубликовано 8 апреля 2023, 18:52
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Артист балета Полунин поддержал участников СВО, назвав их супергероями

Сергей Полунин. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez

Сергей Полунин. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez

Артист балета Сергей Полунин в интервью Пятому каналу заявил, что восхищается российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он также признался, что испытывает "фантастическое состояние" при виде бойцов, готовых пойти на всё ради Родины.

"Это супергерои для меня", — подчеркнул Полунин.

По мнению танцовщика, быть солдатом — это призвание, ведь далеко не все могут проявить силу и бесстрашие на передовой. Впрочем, артист считает, что хорошим бойцом может стать каждый, ведь это "основа мужского состояния".

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Ранее Лайф сообщал, что группа "СерьГа" и гражданские журналисты из проекта "Один день: Новые герои" выпустили клип на песню о героизме защитников Донбасса. Композиция стала неофициальным гимном ополченцев и посвящена всем мирным жителям и бойцам Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

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Наталья Исакова
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