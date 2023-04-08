ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 18:52

Артист балета Полунин поддержал участников СВО, назвав их супергероями

<p>Сергей Полунин. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez</p>

Сергей Полунин. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez

Артист балета Сергей Полунин в интервью Пятому каналу заявил, что восхищается российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он также признался, что испытывает "фантастическое состояние" при виде бойцов, готовых пойти на всё ради Родины.

"Это супергерои для меня", — подчеркнул Полунин.

По мнению танцовщика, быть солдатом — это призвание, ведь далеко не все могут проявить силу и бесстрашие на передовой. Впрочем, артист считает, что хорошим бойцом может стать каждый, ведь это "основа мужского состояния".

Полунин раскрыл мистическую тайну татуировок

Полунин раскрыл мистическую тайну татуировок

Ранее Лайф сообщал, что группа "СерьГа" и гражданские журналисты из проекта "Один день: Новые герои" выпустили клип на песню о героизме защитников Донбасса. Композиция стала неофициальным гимном ополченцев и посвящена всем мирным жителям и бойцам Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

Наталья Исакова
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