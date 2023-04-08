Артист балета Полунин поддержал участников СВО, назвав их супергероями
Сергей Полунин. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez
Артист балета Сергей Полунин в интервью Пятому каналу заявил, что восхищается российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он также признался, что испытывает "фантастическое состояние" при виде бойцов, готовых пойти на всё ради Родины.
"Это супергерои для меня", — подчеркнул Полунин.
По мнению танцовщика, быть солдатом — это призвание, ведь далеко не все могут проявить силу и бесстрашие на передовой. Впрочем, артист считает, что хорошим бойцом может стать каждый, ведь это "основа мужского состояния".
Ранее Лайф сообщал, что группа "СерьГа" и гражданские журналисты из проекта "Один день: Новые герои" выпустили клип на песню о героизме защитников Донбасса. Композиция стала неофициальным гимном ополченцев и посвящена всем мирным жителям и бойцам Донбасса, Херсонщины и Запорожья.