День селфи, Международный день йоги, якутский Новый год: Какие праздники и приметы 21 июня Сегодня, 21 июня 2023 года, в России яркий набор праздников. Благодаря особому астрономическому событию есть даже национальный Новый год. А ещё сегодня мы чествуем четвероногих сотрудников правоохранительных органов. 20 июня, 21:01 21 июня отмечается День селфи. Фото © Freepik / lookstudio

День селфи

Сегодня, 21 июня 2023 года, в России и во всём мире отмечают молодой праздник День селфи. Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 21 июня.

Дата не переносится.

Праздник международный, неофициальный.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Начало берёт в США, появился в 2014 году.

Такой праздник не мог не появиться, потому что с изобретением смартфонов человечество охватила целая "пандемия" селфи. Каждый день миллионы таких снимков публикуются в соцсетях в надежде на получение лестных комментариев и лайков, а также это хороший способ оставить себе память о каком-то событии. Запечатлев себя в путешествии, например.

День селфи — праздник международный, неофициальный. Считается, что отмечать его предложил в 2014 году американский диджей из Техаса Макнили, и эту идею быстро подхватили в Интернете. Первооткрывателем же селфи называют американского химика Роберта Корнелиуса, который в 1839 году сидел без движения пять минут, чтобы сделать автофотопортрет. Слово селфи (selfie) появилось куда позже. Составители Оксфордского словаря английского языка обнаружили, что впервые оно было применено в сообщении от 13 сентября 2002 года на австралийском интернет-форуме на сайте ABC.

День селфи — это такой праздник, по поводу которого не стоит вопрос, как его отмечать. Конечно же, делать селфи! И побольше!

Международный день йоги

Международный день йоги в музее-заповеднике "Царицыно". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

21 июня 2023 года также отмечается Международный день йоги — праздник, который многие могут отмечать и в России. Рассказываем об этом дне: Отмечается ежегодно 21 июня, дата не смещается.

Праздник международный, официальный.

Учреждён в 2014 году Генассамблеей ООН.

В этот день принято проводить совместные занятия йогой.

С предложением отмечать 21 июня Международный день йоги выступил девять лет назад премьер-министр Индии Нарендра Моди. Дата выбрана не случайно. Это самый долгий день в году, и он имеет особое значение во многих странах, в том числе в Индии.

Сейчас йога широко известна как комплекс упражнений, которые укрепляют здоровье, помогают достичь гармонии с самим собой. Но на самом деле это ещё и духовная практика. Её история уходит своими корнями в древние времена. Фигуры в медитативных или йогических позах нарисованы ещё на древних печатях, относящихся к периоду Индской цивилизации (3300–1700 гг. до н.э.).

В России много почитателей йоги. Действуют разные школы, проводятся массовые занятия. Особо многочисленные встречи проходят в Москве именно в Международный день йоги.

Ысыах — якутский Новый год

21 июня отмечается праздник Ысыах — якутский Новый год. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сегодня в Якутии отмечают Ысыах — традиционный праздник лета, который в республике называют местным Новым годом. Несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 21 июня, в день летнего солнцестояния.

Дата не смещается. Древний национальный праздник.

В Якутии является нерабочим днём, в остальной России — рабочий, если не выпадает на выходной.

В республике отмечается масштабно.

Ысыах — это якутский традиционный праздник начала лета, главный национальный праздник республики. Он посвящён богам Айыы, возрождению природы и началу нового жизненного цикла. В этот день совершаются обряды молений, проводятся танцы, народные игры, конные скачки. Массовые празднования собирают в Якутии десятки тысяч, а то и сотни тысяч человек.

Международный день празднования солнцестояния

Смена сезонов в Северном полушарии Земли. Фото © Wikipedia / Q Valda

А вот и праздник, посвящённый самому астрономическому событию, которое имеет место сегодня, — Международный день празднования солнцестояния. Рассказываем о нём: Международный официальный праздник.

Учреждён Генассамблеей ООН в 2019 году.

Отмечается 21 июня, в день летнего солнцестояния.

Дата не смещается.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.

В ООН учредили этот праздник, чтобы подчеркнуть важность такого календарного события для культуры многих коренных народов, его влияние на жизненный уклад, традиции и верования. Солнцестояние как астрономическое явление представляет собой высшее и низшее положение Солнца относительно небесного экватора. Этот день часто именуют "самым длинным в году". В культуре разных народов он вместе с днём зимнего солнцестояния играл большую роль, традиции празднования у разных народов были очень богаты.

Летнее и зимнее солнцестояние — это дни самого северного и самого южного положения нашего светила в течение года. В июне Солнце больше освещает Северное полушарие Земли, и там 21 июня самый длинный день, а в южных — самый короткий. В декабре всё наоборот: Солнце больше освещает Южное полушарие, в северных широтах 22 декабря — самый короткий день, в южных — самый длинный.

А что ни в коем случае нельзя делать в день летнего солнцестояния и почему 21 июня 2023 года надо загадать желание, читайте на Лайфе.

Международный день скейтбординга

21 июня отмечается Международный день скейтбординга. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Ещё один праздник, который отмечается 21 июня в России и других странах, — Международный день скейтбординга: Ежегодно отмечается 21 июня, дата не переносится.

Празднуется с 2004 года.

Учреждён Международной ассоциацией скейтборд-компаний.

Выходным днём не является, если не выпадает на нерабочий.

Этот праздник придуман в США в 2004 году. Впервые американские скейтбордисты провели его на Западном побережье. Их инициативу поддержала Международная ассоциация скейт-компаний, и уже через пару лет этот праздник стал международным: скейтбордисты начали отмечать его и в других странах.

Интересно, что изначально праздник назывался Go Skateboarding Day, то есть, если переводить дословно, "Давай кататься на скейте в этот день". Есть легенда о том, как появилось это название: скейтбордисты в США исправляли "ошибку" на знаках No Skateboarding ("Не кататься на скейтах") на Go Skateboarding ("Давай кататься на скейтах").

День кинологических подразделений МВД РФ

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД РФ. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сегодня, 21 июня 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник — День кинологических подразделений МВД РФ, который также называют просто Днём кинолога. Вот несколько фактов об этом празднике: Российский официальный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 21 июня, дата не переносится.

Учреждён приказом МВД от 18 июня 2004 года.

В этот день награждают работников и питомцев кинологических подразделений.

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василия Лебедева. Всего через несколько лет в Москве стала широко известна полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, благодаря которой смогли раскрыть сотни преступлений.

21 июня выбрано датой для Дня кинологических подразделений МВД России, так как в этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак. Там же была создана школа дрессировщиков. С тех пор собаки верой и правдой служат в российской полиции, помогают каждый год раскрывать тысячи преступлений. Если среди ваших знакомых есть работники кинологической службы, обязательно поздравьте их сегодня с праздником!

Именинники 21 июня

21 июня отмечает именины российский киноактёр Павел Деревянко. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 21 июня 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён: Православные: Василий

Ефрем

Константин

Павел

Феодор (Фёдор). Католические: Алиция

Марта

Алоиза. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им счастья и здоровья!

Приметы 21 июня

Феодор Стратилат

В этот день православные христиане чтут память святого великомученика Феодора Стратилата, который пострадал за Христа в Ираклии в 319 году. Согласно одной легенде, святой выдержал множество пыток от гонителей христианства. Когда его распяли на кресте, ангелы забрали на небо его душу. Согласно другой легенде, он победил чудовищного змея. Поэтому на Руси Феодор считается покровителем православного воинства.

В этот день на Руси почитали колодезников, а они считали Феодора Стратилата своим покровителем. Колодцы старались рыть в этот день. Наши предки полагали, что тогда вода в них всегда будет чистой и будет беречь от дурного глаза. А ещё в этот день пололи и вывозили навоз на поля — трудились все вместе, помогая друг другу.

Приметы на Феодора Стратилата

Феодор Стратилат грозами богат.

Много гроз — будут проблемы с уборкой сена.

Если во время грозы раскаты грома — к затяжной непогоде.

Обильная роса — урожай льна и конопли будет хорошим.

Град — к холодному лету.

Авторы Вадим Андреев