Православные праздники в июне: Церковный календарь – 2023 Какие церковные праздники в июне 2023 года отмечают христиане, какие значимые традиции соблюдаются в этом месяце? Листаем православный календарь вместе с Life.ru. 31 мая, 21:01 Троица — один из главных церковных праздников в православном календаре не только июня, но и целого года. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Православные праздники имеют глубокое духовное значение для верующих и отражают важные события в истории Церкви. Июнь — это месяц, который содержит в себе сразу несколько значимых дат, связанных с жизнью и учением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых.

Полный православный календарь на июнь 2023-го

1 июня : День священномучеников Патрикия Прусского, Акакия, Менандра и Полиена. День чудотворца Комельского и Корнилия Палеостровского игумена Олонецкого. День благоверного великого князя Дмитрия Донского.

: День священномучеников Патрикия Прусского, Акакия, Менандра и Полиена. День чудотворца Комельского и Корнилия Палеостровского игумена Олонецкого. День благоверного великого князя Дмитрия Донского. 2 июня: Церковь вспоминает мучеников Фалалея, Александра и Астерия. День обретения мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России.

Церковь вспоминает мучеников Фалалея, Александра и Астерия. День обретения мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России. 3 июня: Троицкая суббота. День Владимирской иконы Божией Матери. День памяти равноапостольных царя Константина Великого и матери его святой царицы Елены. День благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его — Михаила и Феодора — Муромских чудотворцев.

Троицкая суббота. День Владимирской иконы Божией Матери. День памяти равноапостольных царя Константина Великого и матери его святой царицы Елены. День благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его — Михаила и Феодора — Муромских чудотворцев. 4 июня: День Святой Троицы (Пятидесятницы). День памяти мучеников Василиска, Иоанна (Владимира), князя Сербского Праведного Иакова Боровичского – Новгородского чудотворца.

Календарь церковных праздников на июнь 2023 года. Инфографика © LIFE

5 июня: Троицкая седмица (1-й день). День памяти святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского). Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Собор Ростово-Ярославских святых, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, архимандрита, преподобномученика Михаила Савваита черноризца.

Троицкая седмица (1-й день). День памяти святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского). Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Собор Ростово-Ярославских святых, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, архимандрита, преподобномученика Михаила Савваита черноризца. 6 июня: Троицкая седмица (2-й день). День Блаженной Ксении Петербургской и преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

Троицкая седмица (2-й день). День Блаженной Ксении Петербургской и преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. 7 июня: Троицкая седмица (3-й день). Третье обретение главы пророка Предтечи – Крестителя Господня Иоанна.

Троицкая седмица (3-й день). Третье обретение главы пророка Предтечи – Крестителя Господня Иоанна. 8 июня: Троицкая седмица (4-й день). День апостолов (от 70) Карпа и Алфея. Мученика Георгия Нового.

Троицкая седмица (4-й день). День апостолов (от 70) Карпа и Алфея. Мученика Георгия Нового. 9 июня: Троицкая седмица (5-й день). День Тихвинской иконы Божией Матери. День памяти праведного Иоанна Русского, преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского).

Троицкая седмица (5-й день). День Тихвинской иконы Божией Матери. День памяти праведного Иоанна Русского, преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского). 10 июня: Троицкая седмица (6-й день). Преподобного Никиты Исповедника – епископа Халкидонского, святителя Игнатия Ростовского, епископа святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.

Троицкая седмица (6-й день). Преподобного Никиты Исповедника – епископа Халкидонского, святителя Игнатия Ростовского, епископа святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. 11 июня: Троицкая седмица (7-й день). День преподобномученицы Феодосии, блаженного Иоанна, Устюжского святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Троицкая седмица (7-й день). День преподобномученицы Феодосии, блаженного Иоанна, Устюжского святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 12 июня: Начало Петрова (Апостольского) поста. День преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.

Начало Петрова (Апостольского) поста. День преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. 13 июня: День апостола от 70 Ерма (Ермия).

День апостола от 70 Ерма (Ермия). 14 июня: День игумена святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мучеников Иустина Философа, Иустина Римского и с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, преподобного Дионисия Глушицкого.

День игумена святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мучеников Иустина Философа, Иустина Римского и с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, преподобного Дионисия Глушицкого. 15 июня: День святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского.

День святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. 16 июня: Преподобного Варлаама Хутынского. Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.

Преподобного Варлаама Хутынского. Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву. 17 июня: Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 18 июня: День священномученика Дорофея, епископа Тирского, благоверного князя Феодора Ярославича новгородского. Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы – Соловецких чудотворцев.

День священномученика Дорофея, епископа Тирского, благоверного князя Феодора Ярославича новгородского. Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы – Соловецких чудотворцев. 19 июня: День преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, игумена святителя Ионы.

День преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, игумена святителя Ионы. 20 июня: День мученика Феодота Корчемника.

Празднование Дня святой Троицы в Троице-Сергиевой лавре. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

21 июня: День великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского.

День великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского. 22 июня: Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского преподобного Кирилла Белоезерского, игумена праведного Алексия Московского Мечёва.

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского преподобного Кирилла Белоезерского, игумена праведного Алексия Московского Мечёва. 23 июня: День памяти святителя Иоанна (Максимовича), священномученика Тимофея, епископа Рязанского преподобного Силуана, схимника Печерского. Собор Рязанских святых.

День памяти святителя Иоанна (Максимовича), священномученика Тимофея, епископа Рязанского преподобного Силуана, схимника Печерского. Собор Рязанских святых. 24 июня: День апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа). Иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая").

День апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа). Иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"). 25 июня: Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской.

Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской. 26 июня: Преподобных Андроника, игумена, и Саввы Московских, святителя Трифиллия, епископа Левкусии.

Преподобных Андроника, игумена, и Саввы Московских, святителя Трифиллия, епископа Левкусии. 27 июня: День пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Собор Дивеевских святых.

День пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Собор Дивеевских святых. 28 июня: Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. День пророка Амоса и блаженного Иеронима Стридонского.

Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. День пророка Амоса и блаженного Иеронима Стридонского. 29 июня: Святителя Тихона, епископа Амафунтского, преподобных Тихона Медынского Калужского и Тихона Луховского Костромского чудотворцев.

Святителя Тихона, епископа Амафунтского, преподобных Тихона Медынского Калужского и Тихона Луховского Костромского чудотворцев. 30 июня: Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

4 июня — День святой Троицы

Один из двенадцати главных православных праздников — Троица — отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому известен также под названием Пятидесятницы. Этот праздник ещё называют Днём сошествия Святого Духа, так как в этот день произошло событие, которое предрекал Иисус Христос своим апостолам. Вот как описывается это в Библии: в пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа, на десятый день после Его вознесения апостолы собрались в Сионской горнице — комнате на верхнем этаже дома в Иерусалиме, где была совершена Тайная вечеря, последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками незадолго до Его ареста и последующего распятия.

"…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2–4).

Икона "Сошествие Святого Духа" из собора Святой Софии в Новгороде. Фото © ТАСС / Александра Овчинникова

В Иерусалиме в тот день случился праздник и собралось множество народа из разных городов и стран. Заслышав шум, перед домом, где неходились апостолы, собралась толпа. Ученики Христа вышли к людям и "каждый слышал их говорящих его наречием" (Деян. 2:6). Многие изумлялись, но другие насмехались над апостолами и "говорили: они напились сладкого вина" (Деян. 2:13). И тогда "Пётр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: "Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать" (Деян. 2:14-18). Считается, что после сошествия Святого Духа апостолы внезапно обрели способность исцелять и пророчествовать, как и предсказывал им Иисус. Ученики Христа разошлись по разным частям света, чтобы поведать всем людям о жизни Господней, о его искупительной смерти за грехи человечества и чудесном воскресении. Так зародилось христианство, ставшее впоследствии одной из главенствующих религий. Официальное установление праздника Троицы произошло позже, в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердился догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Учение о Триедином Боге (тринитарный догмат) признаётся подавляющим большинством современных христианских конфессий.

Икона "Троица" — самое знаменитое произведение Андрея Рублёва. Фото © Wikipedia

Триединство Бога закреплено в Никео-Цареградском Символе, который утверждает веру в то, что: Отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.

Сын предвечно рождается от Бога Отца.

Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца.

В этот день службы в храмах по традиции включают в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Церкви на Троицу украшают зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие в этот день приносят с собой ветки берёзы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон. Считается, что таким образом можно защитить своё жилище и себя от всего зла. Вообще, берёза у нас — это главный атрибут праздника, её ветви символизируют силу Святого Духа.

Народная традиция Троицына дня — устраивать застолье и приглашать родственников, друзей и близких. Пятидесятница — не постный день, поэтому можно готовить любые угощения, демонстрировать своё кулинарное мастерство, радовать гостей самыми изысканными кушаньями. Но среди них обязательно должен быть каравай!

На Руси существовал обычай свататься в Троицын день: cчиталось, что если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров — день, когда осень встречается с зимой, то счастливая семейная жизнь молодым обеспечена.

Павел Федотов "Сватовство майора", 1848 г. Фото © Wikipedia / ГТГ

Надо отметить, что Дню сошествия Святого Духа предшествует Троицкая суббота, когда церковь совершает поминальную молитву по усопшим праведным христианам. Считается, что в Троицкую субботу Господь принимает молитвы даже за души, которые находятся в аду. После посещения храма верующие ходят на кладбище к умершим родственникам, поминают их ритуальной трапезой, украшают могилы зеленью, "разговаривают" с ними. По традиции родственники просят друг друга простить за всё.

6 июня — День блаженной Ксении Петербургской

Эта православная святая почитается церковью дважды в году: 6 февраля отмечается день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, а 6 июня — день её прославления в лике святых.

Ксения Григорьевна Петрова родилась около 1730 года в Санкт-Петербурге. Она происходила из дворянской семьи и поначалу всё в её жизни складывалось благополучно: удачно вышла замуж за придворного певчего Андрея Фёдоровича Петрова и счастливо жила с супругом, достигшим чина полковника, в доме, находившемся между номерами 15 и 19 по Лахтинской улице, где сейчас располагается храм Святой Ксении Петербургской.

Когда Ксении исполнилось 26 лет, супруг её внезапно скончался. Это потрясло женщину до глубины души. Особенно удручало, что муж умер без покаяния, а это для глубоко верующей женщины было непереносимо: Андрей Фёдорович унёс с собой в жизнь вечную земные грехи. И молодая вдова решилась, принеся в жертву Богу самое ценное, что есть у человека, разум, чтобы умолить Создателя о помиловании безвременно скончавшегося супруга.

Икона святой блаженной Ксении Петербургской. Фото © Wikipedia / "Иконописная мастерская Елеон"

В день похорон Ксения облачилась в одежду мужа — камзол, кафтан, штаны и картуз — и в таком виде пошла провожать гроб. Родственники и знакомые решили, что она от горя помутилась рассудком, а та их утешала, говоря: "Андрей Фёдорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая давно умерла". С тех пор она не отзывалась на своё прежнее имя и просила называть её именем покойного мужа.

Так не стало дворянки Ксении Петровой, а на улицах Санкт-Петербурга появилась юродивая в рваных башмаках на босу ногу и истрёпанной красной кофте и зелёной юбке, которые она носила после того, как костюм её покойного мужа пришёл в негодность. В другой раз она надевала зелёную кофту и красную юбку — цвета всегда совпадали с цветами форменной одежды покойного супруга.

Ксения подарила свой дом квартирантке, раздала деньги нищим и вела жизнь странную, непонятную обитателям имперской столицы. Иногда она заходила в гости к своим старым знакомым, обедала с ними и беседовала, но всегда отказывалась от ночлега, тёплых вещей и денег. Где ночует несчастная вдова, долгое время было неизвестно, потом прознали, что ночью она отправляется за город в поля и там молится, кладя поклоны на четыре стороны света.

Так ли всё было в точности, судить трудно: письменные свидетельства о жизни юродивой отсутствуют, а народная молва приписывает Ксении Петербургской разное. Так, рассказывали, что Ксения тайно помогала строителям возводить высокую каменную церковь на Смоленском кладбище: целыми ночами, в любую погоду поднимала она кирпичи и складывала их вверху на лесах. Наутро рабочим оставалось только удивляться случившемуся. Наконец они решили узнать, кто же их таинственный помощник и, придя ночью на стройку, обнаружили, что это известная всей петербургской стороне "безумная" Ксения.

Икона святой блаженной Ксении Петербургской в часовне на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Постепенно всё больше людей стало считать, что Ксения не просто юродивая. Утверждали, что дети, которых она благословляла, растут здоровыми и благочестивыми. А торговцы, которые жертвовали ей, говорили, что после того имели хорошую выручку. Кроме того, народная молва гласила, что молитвы Ксении исцеляли от многих болезней, что она помогала людям оправдаться в несправедливом суде, счастливым образом знакомила одиноких людей, которым без её помощи никогда бы не встретиться и не пожениться. Встреча с ней стала считаться к удаче, особенно если Ксения что-нибудь сама давала людям. Стали прислушиваться и к её предсказаниям, особенно после следующего происшествия. Однажды, навестив вдову Параскеву Антонову, Ксения велела ей срочно бежать на Смоленское кладбище, сказав, что там ей Господь сына посылает. Та послушалась и у кладбищенской ограды увидела толпу — оказалось, что извозчик опрокинул карету, в которой ехала беременная женщина. Несчастная преждевременно родила и скончалась, отца младенца не нашли, и ребёнка усыновила Параскева. Дар предвидения сопровождал Ксению и в более важных случаях: утверждали, что она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича.

Блаженная Ксения провела в юродстве 45 лет и скончалась в самом начале XIX века. Она была погребена на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. В 1902 году по проекту архитектора Александра Всеславина на её могиле воздвигнута каменная часовня, которая в наши дни является одной из главных святынь Санкт-Петербурга, привлекающей многочисленных паломников. Мощи Ксении Петербургской находятся в часовне под спудом (под землёй). На стене часовни укреплена мраморная плита, надпись на которой гласит:

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сей часовне погребена раба Божия блаженная Ксения Григорьевна, жена певчего Андрея Фёдоровича. Оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет. Звалась во вдовстве именем мужа: Андрей Фёдорович. Всего жития ея было на земле 71 год. В 1794–1796 году принимала участие в построении Смоленской церкви, тайно по ночам таская на своих плечах кирпичи для строящейся церкви. Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души. Аминь". 6 июня 1988 года — после многолетнего народного почитания — блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви.

4 июня — День святого праведного Иоанна Кронштадтского

Отец Иоанн Кронштадтский в истории РПЦ — явление необычайное. Церковная традиция знает много подвижников, но никогда духовный подвиг не совершался в таких условиях: посреди жизни мирской. Многие спорили с отцом Иоанном. Его современник — святитель Феофан Затворник — полагал, что такой подвиг не может и не должен совершаться в миру, что это ведёт к катастрофе. Он родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье сельского священника, сам стал священником и 53 года прослужил в Андреевском соборе Кронштадта. Кронштадт был тогда местом административной высылки "асоциального элемента", городом опасным. Но отец Иоанн после службы безбоязненно ходил по домам бедняков, нянчил детей, помогал деньгами, увещевал пьяниц, раздавал всё своё жалованье, а случалось, отдав и сапоги, возвращался домой босой. В 1855 году отец Иоанн женился на дочери протоиерея Андреевского собора Елизавете. Лизоньке приглянулся молодой священник, она надеялась на простое женское счастье: добрый муж, детишки, уютный дом. Но супруг и не думал о таких мирских радостях. "Я священник, Лиза, — говорил будущий святой батюшка. — Счастливых семей и без нас достаточно, а мы должны посвятить себя Богу". Молодой женщине пришлось привыкать к тому, что живут они как брат и сестра. Пришлось ей привыкать и к не совсем обычным поступкам супруга. Получив жалованье, муж в тот же день раздавал его бедным. Из жилья пропадала посуда — её супруг считал, что беднякам она нужнее. А на улице обязательно встречался нищий, щеголявший в хорошо знакомой обуви или одежде. Терпение Елизаветы лопнуло, и она написала жалобу епархиальному начальству. Результат был закономерен — жалованье отца Иоанна стали выдавать его жене. Но постепенно Елизавета Константиновна приняла образ жизни своего супруга. Она поняла, что это особенный человек и её долг быть рядом с ним. И она была с ним до конца его дней, была его ангелом-хранителем. По сути, оставаясь женой, она исполнила обет монашества. Ради дела своего супруга она сохранила целомудрие и жила в полном послушании у своего батюшки. Отец Иоанн продолжал служение и преподавал Закон Божий в Кронштадтском реальном училище. Жалованье за преподавание он также раздавал бедным. Но, прожив так 17 лет, он понял, что, сколько он ни раздаёт кронштадтской бедноте, это коренным образом не меняет её жизнь. И отец Иоанн создал "Дом трудолюбия" — целый город, полный самой кипучей, разносторонней и осмысленной деятельности, где каждый желающий мог получить простую работу с небольшой оплатой, пищу и ночлег, где были бесплатные школы для бедных, амбулатория, библиотеки, женская богадельня, детские приюты.

Икона святого Иоанна Кронштадтского. Фото © Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви

Постепенно в народе стала открываться святость отца Иоанна. В 1867 году по его молитве исцелился больной мальчик. Когда то же самое повторилось снова, батюшка отметил: "Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога — молиться за тех, кто будет этого просить". О силе его молитв по стране пошла молва, больные, страждущие зачастую шли к нему с последней надеждой или приглашали праведника к себе. А он никому не отказывал, встречался со страждущими, и многим его участие помогало. В 1883-м двадцать человек, которых врачи признавали неизлечимыми, опубликовали в газете "Новое время" благодарность отцу Иоанну за исцеление и его имя загремело на всю Россию.

Отец Иоанн был одним из организаторов движения трезвости, раздавал деньги на больницы, школы, просто беднякам. Поступали колоссальные пожертвования, из которых он ни копейки не оставлял на свои нужды. Однажды при стечении народа купец вручил ему конверт, а он тут же, не вскрывая, сунул его оборванцу. "Батюшка, да там тысяча рублей!" — ахнул жертвователь. "Его счастье", — кивнув в сторону счастливца, спокойно ответил священник.

Его знала вся Россия, многие считали святым чудотворцем, по молитвам которого исцеляются больные. Но он не был всесилен. Отец Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни императора Александра III. Больной государь встретил его словами: "Я не смел пригласить Вас сам. Благодарю, что Вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю". После совместной молитвы больному стало значительно лучше и явились надежды на его полное выздоровление. Однако через пять дней снова началось ухудшение. В последние часы своей жизни государь говорил отцу Иоанну: "Вы — святой человек. Вы — праведник. Вот почему вас любит русский народ". "Да, — отвечал священник. — Ваш народ любит меня". Умирая, государь просил отца Иоанна возложить свои руки на его голову, и тот так и продолжал держать их, пока царь не предал душу свою Богу.

Свою кончину отец Иоанн предсказал заранее. 18 декабря, как бы забывшись, он спросил игуменью Ангелину: "Которое сегодня число?" Она ответила: "Восемнадцатое". — "Значит, ещё два дня", — сказал в раздумье священник. Незадолго до смерти он разослал всем почтальонам, рассыльным, исполнявшим его поручения, праздничные открытки на Рождество Христово. "А то и вовсе не получат", — добавил он при этом.

Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге, вид со стороны реки Карповки. Фото © Wikipedia / Florstein

Иоанн Кронштадтский скончался 20 декабря 1908 года на 80-м году жизни. Гроб с телом пастыря был выставлен в Андреевском соборе для прощания. Народ шёл в храм беспрерывной чередой всю ночь с 21 на 22 декабря. На всём пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке толпился плачущий народ. Такого количества людей не было раньше ни на одних похоронах — это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронен Иоанн Кронштадтский в крипте Иоанновского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге. Почитание его как великого молитвенника, чудотворца и прозорливца, начавшееся ещё при жизни, после смерти ещё больше распространилось и не прекращалось даже в советской России. Когда, согласно секретному постановлению Петроградского губисполкома от 19–23 мая 1923 года, Иоанновский монастырь предполагалось закрыть, поступили ходатайства о переносе мощей. Почувствовав реальную угрозу появления новой чтимой святыни, власти приняли решение усыпальницу замуровать. 14 июня 1990 года Иоанн Кронштадский канонизирован Русской православной церковью.

28 июня — день памяти святителя Ионы Московского

Святитель Иона, будущий митрополит Московский и всея Руси, родился в 1390-х годах в селе Одноушево возле города Галича в семье служилого землевладельца. В возрасте двенадцати лет принял монашеский постриг в одном из галичских монастырей, откуда потом перешёл в московский Симонов монастырь, где исполнял послушание пекаря. Однажды святитель Фотий, тогдашний митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришёл в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука которого была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий благословил спящего инока и пророчески предсказал, что этот монах будет великим святителем и многих наставит на путь спасения. Предсказание это исполнилось: Иона был поставлен епископом Рязанским и Муромским, а через пять лет, после смерти митрополита Фотия, за добродетельную и святую жизнь был избран митрополитом Всероссийским.

Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси. Пелена. Середина XVI века. Фото © Wikipedia

15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на Митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди паствы, словом и делом укрепляя в стране православную веру. При своём высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворства и прозорливости. Блаженная кончина святителя Ионы последовала 31 марта 1461 года. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

Православные посты в июне 2023-го

1 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 2 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 3 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 4 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 5 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 6 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 7 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 8 июня : Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

: Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 9 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 10 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 11 июня: Поста нет — разрешается употребление любой пищи.

Поста нет — разрешается употребление любой пищи. 12 июня: Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 13 июня : Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 14 июня : Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд. 15 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 16 июня : Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд. 17 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 18 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 19 июня: Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 20 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 21 июня : Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд. 22 июня : Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 23 июня : Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд. 24 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 25 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 26 июня: Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

Горячая пища без масла — дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 27 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 28 июня: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд. 29 июня: Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба — разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 30 июня: Сухоядение — потребление неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд.

Авторы Андрей Соколов