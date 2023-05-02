Россиянам дали пять советов, которые помогут сделать занятия йогой эффективнее

Занятия йогой — это возможность открыть для себя комбинацию физических и умственных упражнений, которые на протяжении тысячелетий привлекали внимание людей по всему миру. Об этом в беседе с Лайфом рассказала инструктор по йоге Залина Скодтаева.

Инструктор по йоге Залина Скодтаева © Фото предоставлено Лайфу

По её словам, большое преимущество йоги в том, что даже начинающий может быстро заметить результаты занятий. Неважно, в какой физической форме человек находится сейчас, — регулярные занятия йогой помогут успокоить его ум и укрепить мышцы, подчеркнула эксперт. Она дала пять советов гражданам, которые желают начать практиковать йогу.

В первую очередь специалист призвала внимательно слушать инструкции преподавателя. Каждая, даже самая простая на первый взгляд, поза йоги имеет множество нюансов, неизвестных новичкам. Именно поэтому начинать практиковать йогу рекомендуется под началом опытного инструктора, который поможет освоить технику выполнения каждого движения, объяснит принципы правильного дыхания и укажет на ошибки и недочёты.

"Одно верное замечание инструктора иногда помогает совершенно по-новому взглянуть на позу, которая до этого казалась вам слишком простой или, наоборот, слишком сложной", — рассказала Скодтаева.

Она также советует глубоко дышать во время занятия. На то, чтобы научиться правильно дышать, может уйти некоторое время. На первоначальном этапе нужно следить за тем, чтобы дыхание было глубоким и свободным. Это поможет избавиться во время занятия от излишнего напряжения, сохранить нужную концентрацию и собранность при выполнении той или иной позы.

Кроме того, нужно носить удобную одежду, которая во время занятий не будет отвлекать от упражнений. Нет ничего хуже во время занятий йогой, чем думать о том, достаточно ли эластичны ваши шорты, или постоянно поправлять майку, добавила инструктор. Правильная одежда для йоги должна быть достаточно облегающей, но не сковывающей движений.

"Четвёртый совет — не сравнивать себя с другими, наблюдать за собственными ощущениями. Сравнивать свои результаты с результатами других — не лучший способ расходовать драгоценную энергию. У каждого свой путь в йоге, поэтому лучшее, что вы можете сделать, не ждать быстрых результатов и не пытаться превзойти других, а сосредоточиться на своих ощущениях и личном прогрессе", — подчеркнула Скодтаева.

Также крайне важно соблюдать регулярность. Специалист призвала сделать йогу обязательной частью еженедельного расписания, и со временем занятия превратятся в привычку, без которой человек не сможет обходиться. Даже 20 минут ежедневной практики йоги принесут больше результата, чем двухчасовое занятие раз в неделю.