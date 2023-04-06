Россиянам объяснили, можно ли похудеть с помощью йоги или массажа

Изнурительные тренировки и строгие диеты в качестве способов похудения подходят далеко не всем. В последние годы многие присматриваются к более спокойным практикам, например к йоге или массажу. А вот помогают ли они сбросить лишние килограммы, выясняли журналисты РИА "ФедералПресс".

В статье говорится, что похудеть с помощью йоги реально, но не стоит ждать от занятий быстрого результата. Как правило, заметные изменения можно увидеть не раньше чем через один-два года после регулярных практик (в идеале это три-четыре занятия в неделю). И всё было бы хорошо, но для занятий йогой есть противопоказания. К ним относятся вывихи, растяжения и переломы, сердечные патологии, позвоночные грыжи, проблемы с артериальным давлением. К занятиям также с осторожностью следует подходить беременным.

Что касается массажа, то здесь всё не так радужно и перспективно. На сегодняшний день, как напомнили журналисты, нет никаких достоверных данных о том, что эта процедура помогает сбросить лишние килограммы. Практически все медики утверждают, что массаж может лишь незначительно скорректировать сам силуэт, уменьшив отёки или целлюлит.

"Массажные техники могут помочь, если есть задача сделать кожу более упругой, убрать целлюлит и отёки. Как правило, это будет ручной или аппаратный лимфодренажный и антицеллюлитный массаж", — говорится в материале.

В массаже, как и в йоге, важна регулярность. В один курс процедуры обычно входит 10–15 сеансов, после этого результат необходимо поддерживать каждые два-три месяца. Между тем существует ряд проблем со здоровьем, при которых от массажа всё же стоит воздержаться. Речь идёт о таких заболеваниях, как диабет, онкология, гипертония. Также от процедуры лучше воздержаться беременным.