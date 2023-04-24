Эксперт дала советы новичкам, которые решили начать заниматься аэробикой

Популярность аэробики в России возрастает. Во многом это стало возможным благодаря появлению новых видов фитнес-направлений. Подобрать оптимальный для себя тип физической нагрузки может каждый человек. Самое приятное, что никакой специальной физподготовки аэробика не требует, рассказала Лайфу кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина.

К самым популярным разновидностям аэробики относятся классическая, аквааэробика, степ-аэробика, сайклинг (тренировки на велотренажёрах), спортивная, танцевальная. Все эти виды аэробики есть абсолютно в любом фитнес-клубе. По словам специалиста, новичкам тренировки лучше начинать под руководством тренера или через видеоуроки. Аэробика для похудения дома не должна вызвать особых трудностей у начинающих, так как большая часть упражнений достаточно просты и лёгки в освоении.

Сиверкина также перечислила основные правила для новичков, которые решили заняться аэробикой. Так, перед началом занятий следует исключить заболевания сердца, суставов и связок. При растяжении мышц тренировки лучше пропустить до выздоровления. Тренироваться лучше всего три-четыре раза в неделю, ежедневная физическая нагрузка противопоказана, поскольку организм не будет успевать восстанавливаться. Кроме того, следует правильно подобрать одежду: она должна быть свободной и не стеснять движений. При этом обувь нужна лёгкая и удобная.

"Первые тренировки должны быть короткими. Можно делать несколько сеансов по 15–20 минут с перерывами, постепенно увеличивая длительность каждого занятия. Музыку необходимо подбирать под темп тренировки: слишком медленные мелодии расслабят, а энергичные — будут способствовать переутомлению", — подчеркнула Сиверкина.

Также она заметила, что тренировка обязательно должна начинаться с разминки. А завершать занятие стоит комплексом на растяжку, чтобы снизить дискомфорт в мышцах и ускорить их восстановление.