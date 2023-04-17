Россиянкам рассказали, как в домашних условиях заполучить ягодицы с "вау-эффектом"

Весна — самое время готовиться к пляжному сезону. Лето совсем рядом, а значит, встретить его надо в идеальной форме. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина рассказала читателям Лайфа о пяти наиболее эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц. Только чур соблюдать технику, а также выполнять все упражнения с хорошим настроением.

Ягодичный мостик

Выполняется лёжа на спине. Нужно согнуть колени под прямым углом и поставить стопы на полу на ширине бёдер. Руки скрестить на груди. Почувствовать, что поясница касается коврика. Между спиной и полом не должно быть свободного пространства. Для наиболее эффективного результата следует выполнить три подхода по 20 повторений.

Махи с резинкой

Большую популярность стали набирать резинки для фитнеса. И не зря, ведь во время выполнения таких упражнений удаётся задействовать не только ягодицы, но и мышцы поясничного отдела позвоночника. Чтобы выполнить данное упражнение, необходимо надеть резинку на ноги, встать к стене или к любой опоре и медленно поднимать ноги на 45 градусов. Резинка при этом всё время должна находиться в натяжении. Повторять данное упражнение рекомендуется около 25 раз на каждой ноге — и результат не заставит себя ждать.

Подъём рук и ног, лёжа на животе

Это упражнение нагружает ягодичные мышцы и мышцы спины. Выполняется лёжа на животе. Руки вытянуты вверх, ноги прямые. Следует по очереди поднимать то верхние конечности, то нижние, чуть задерживаясь в крайней точке, чтобы как следует нагрузить мышцы.

Подъём ног вверх, стоя на четвереньках

Это довольно популярное и вместе с тем эффективное упражнение, говорит собеседница Лайфа. Исходное положение — стоя на четвереньках, делать упор на ладони и колени. Спина ровная, шея направлена вперёд и является продолжением спины. Из этого положения следует поднять рабочую ногу вверх. Рекомендуется выполнить несколько подходов на каждую ногу.

Приседания с выпрыгиванием

Упражнение выполняется из широкой стойки "ноги врозь" или ("ноги шире плеч"). Нужно согнуть колени и опуститься в положения приседа. Руки соединить перед собой и опустить вдоль туловища. Бёдра нужно удерживать параллельно полу, между голенью и бедром — прямой угол. Пятки — полностью на полу. Резко выпрыгнуть вертикально вверх, руки опустить вдоль туловища. Голову при этом не опускаем, тянемся макушкой вверх. Затем возвращаемся в положение приседа и повторяем упражнение в динамике, по необходимости увеличивая или уменьшая скорость.