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17 апреля, 12:43

Россиянкам рассказали, как в домашних условиях заполучить ягодицы с "вау-эффектом"

Эксперт Сиверкина перечислила топ-5 упражнений для укрепления ягодичных мышц

<p>Топ-5 упражнений для ягодиц с "вау-эффектом". Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/hWgsxV_VQW0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Топ-5 упражнений для ягодиц с "вау-эффектом". Фото © Unsplash

Весна — самое время готовиться к пляжному сезону. Лето совсем рядом, а значит, встретить его надо в идеальной форме. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина рассказала читателям Лайфа о пяти наиболее эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц. Только чур соблюдать технику, а также выполнять все упражнения с хорошим настроением.

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Ягодичный мостик

Выполняется лёжа на спине. Нужно согнуть колени под прямым углом и поставить стопы на полу на ширине бёдер. Руки скрестить на груди. Почувствовать, что поясница касается коврика. Между спиной и полом не должно быть свободного пространства. Для наиболее эффективного результата следует выполнить три подхода по 20 повторений.

Махи с резинкой

Большую популярность стали набирать резинки для фитнеса. И не зря, ведь во время выполнения таких упражнений удаётся задействовать не только ягодицы, но и мышцы поясничного отдела позвоночника. Чтобы выполнить данное упражнение, необходимо надеть резинку на ноги, встать к стене или к любой опоре и медленно поднимать ноги на 45 градусов. Резинка при этом всё время должна находиться в натяжении. Повторять данное упражнение рекомендуется около 25 раз на каждой ноге — и результат не заставит себя ждать.

Подъём рук и ног, лёжа на животе

Это упражнение нагружает ягодичные мышцы и мышцы спины. Выполняется лёжа на животе. Руки вытянуты вверх, ноги прямые. Следует по очереди поднимать то верхние конечности, то нижние, чуть задерживаясь в крайней точке, чтобы как следует нагрузить мышцы.

Подъём ног вверх, стоя на четвереньках

Это довольно популярное и вместе с тем эффективное упражнение, говорит собеседница Лайфа. Исходное положение — стоя на четвереньках, делать упор на ладони и колени. Спина ровная, шея направлена вперёд и является продолжением спины. Из этого положения следует поднять рабочую ногу вверх. Рекомендуется выполнить несколько подходов на каждую ногу.

Приседания с выпрыгиванием

Упражнение выполняется из широкой стойки "ноги врозь" или ("ноги шире плеч"). Нужно согнуть колени и опуститься в положения приседа. Руки соединить перед собой и опустить вдоль туловища. Бёдра нужно удерживать параллельно полу, между голенью и бедром — прямой угол. Пятки — полностью на полу. Резко выпрыгнуть вертикально вверх, руки опустить вдоль туловища. Голову при этом не опускаем, тянемся макушкой вверх. Затем возвращаемся в положение приседа и повторяем упражнение в динамике, по необходимости увеличивая или уменьшая скорость.

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Ранее пластический хирург откровенно рассказала, какие риски таит в себе увеличение пятой точки. По словам Надежды Петраш, увеличить объём ягодиц можно с помощью имплантов или липофилинга. И то и другое несёт в себе как плюсы, так и минусы.

Марина Калегина
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