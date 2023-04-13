"Попа как у Ким": Пластический хирург откровенно рассказала, какие риски таит в себе увеличение пятой точки

Современная пластическая хирургия имеет в арсенале ряд инструментов, которые придут на помощь дамам, которых природа не наградила внушительными формами. К примеру, желающим сделать более выразительной свою пятую точку показаны импланты для увеличения ягодиц и липофилинг. С преимуществами и недостатками этих двух процедур читательниц Лайфа познакомила пластический хирург Надежда Петраш. Ну, а выбор, конечно же, за вами.

Увеличение ягодиц с помощью имплантов — это хирургическая процедура, при которой в ягодицы вводятся силиконовые или другие типы моделирующих материалов, чтобы увеличить их размер. Эта процедура может быть хорошим выбором для пациентов, которые хотят достичь быстрых и предсказуемых результатов и у кого нет достаточного количества жировых отложений, которые можно использовать для липофилинга, объяснила Петраш.

"С помощью имплантов мы можем создать наиболее пышные, более чёткие, округлые формы ягодиц, которые будут мегасексуальными", — говорит собеседница Лайфа.

Однако, когда речь идёт об этом виде хирургического вмешательства, пациенты часто опасаются риска отторжения импланта или его перемещения. Среди других возможных осложнений — капсулярная контрактура, да и просто банальное воспаление. Ещё один минус имплантов заключается в том, что после установки в зону ягодиц нельзя будет делать инъекции, в том числе и по медицинским показаниям.

"Установка имплантов в ягодицы отличается болезненностью и более длительной реабилитацией, требующей от пациента особенных усилий: например, после операции месяц нельзя сидеть, лежать можно только на животе", — предупреждает хирург.

Липофилинг — это процедура, при которой жир из других частей тела пациента извлекается с помощью липосакции и вводится в ягодицы, чтобы увеличить их размер. Отдать предпочтение этой процедуре лучше тем пациентам, которые хотят достичь естественных результатов и при этом избежать глубокого хирургического вмешательства, как это происходит в случае с имплантами.

По словам пластического хирурга Надежды Петраш, вариант с имплантами более радикальный, но результат видно сразу. Фото предоставлено героиней публикации

"Липофилинг может иметь свои недостатки, такие как необходимость наличия достаточного количества жировых отложений для проведения процедуры, а также возможность рассасывания жировых клеток со временем, что может привести к уменьшению размера ягодиц. Основной минус липофилинга заключается в том, что результат не всегда бывает стабильным и могут потребоваться две-три сессии для получения необходимого эффекта", — отмечает наш эксперт.

В целом, по словам Надежды Петраш, липофилинг ягодиц — менее болезненная по сравнению с установкой имплантов процедура, отличающаяся быстрой реабилитацией.