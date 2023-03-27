Диетолог назвала 5 продуктов, мешающих накачать мышцы
Диетолог Микитюк: Картофель и газировка противопоказаны тем, кто хочет нарастить мышцы
Существует ряд продуктов, от которых следует отказаться спортсменам, поскольку они негативно сказываются на физической форме, не способствуют качественному росту мышечной массы и содержат много "пустых" калорий. Какие это продукты, Лайфу рассказала диетолог Людмила Микитюк.
1. Мучное и сладости
Спортсменам не стоит злоупотреблять булочками и конфетами. Если хочется сладенького, в качестве десерта Микитюк рекомендует употреблять натуральный йогурт с ягодами и фруктами. Также можно делать смузи, например смешать овсяные хлопья, нежирное молоко, ягоды и мёд.
2. Алкоголь
Спиртное может полностью "убить" все результаты тренировок, предупреждает диетолог. Когда организм расщепляет алкоголь, он тратит огромное количество антиоксидантов, а именно они способствуют качественному росту мышечной массы. Поэтому мышцам просто не из чего будет строиться.
"Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма", — подчеркнула собеседница Лайфа.
3. Картофель
Формально картофель относится к сложным углеводам, поскольку содержит крахмал и клетчатку. Но на этом его преимущества заканчиваются, особенно если овощ подан в жареном виде, уточняет диетолог. По её словам, регулярное употребление жареного картофеля и фри будет способствовать задержке роста мышц. Однако отварной картофель, картофель в мундире, особенно с салатом из свежих овощей или с рыбой жирных сортов, — хороший вариант для диеты спортсмена.
4. Трансжиры: майонез, чипсы, сухарики
Так называемый искусственный жир очень вреден для здоровья в целом. Он негативно сказывается на физической форме спортсменов, снижает детоксикацию организма и понижает уровень тестостерона. Поэтому все подобные продукты — это то, чему спортсмены должны сказать однозначное "нет", добавила Микитюк.
5. Лимонады
Сладкие газированные напитки содержат большое количество "пустых", бесполезных калорий, а также углекислый газ, который повышает кислотность желудочного сока, а потому может нанести вред здоровью людей с заболеваниями ЖКТ. Поэтому худшее, что вы можете сделать до или после тренировки, — выпить стакан сладкой газированной воды, предупредила врач.
А ранее нутрициолог Ирина Мансурова назвала продукты, которые можно есть на ночь. При этом диетолог предупредила, что ужин стоит планировать за три часа до сна. Но, если после этого всё равно хочется есть, можно позволить себе перекус, главное, чтобы он был обдуманным.
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