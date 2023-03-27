Диетолог назвала 5 продуктов, мешающих накачать мышцы

Существует ряд продуктов, от которых следует отказаться спортсменам, поскольку они негативно сказываются на физической форме, не способствуют качественному росту мышечной массы и содержат много "пустых" калорий. Какие это продукты, Лайфу рассказала диетолог Людмила Микитюк.

1. Мучное и сладости

Спортсменам не стоит злоупотреблять булочками и конфетами. Если хочется сладенького, в качестве десерта Микитюк рекомендует употреблять натуральный йогурт с ягодами и фруктами. Также можно делать смузи, например смешать овсяные хлопья, нежирное молоко, ягоды и мёд.

2. Алкоголь

Спиртное может полностью "убить" все результаты тренировок, предупреждает диетолог. Когда организм расщепляет алкоголь, он тратит огромное количество антиоксидантов, а именно они способствуют качественному росту мышечной массы. Поэтому мышцам просто не из чего будет строиться.

"Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма", — подчеркнула собеседница Лайфа.

3. Картофель

Формально картофель относится к сложным углеводам, поскольку содержит крахмал и клетчатку. Но на этом его преимущества заканчиваются, особенно если овощ подан в жареном виде, уточняет диетолог. По её словам, регулярное употребление жареного картофеля и фри будет способствовать задержке роста мышц. Однако отварной картофель, картофель в мундире, особенно с салатом из свежих овощей или с рыбой жирных сортов, — хороший вариант для диеты спортсмена.

4. Трансжиры: майонез, чипсы, сухарики

Так называемый искусственный жир очень вреден для здоровья в целом. Он негативно сказывается на физической форме спортсменов, снижает детоксикацию организма и понижает уровень тестостерона. Поэтому все подобные продукты — это то, чему спортсмены должны сказать однозначное "нет", добавила Микитюк.

5. Лимонады

Сладкие газированные напитки содержат большое количество "пустых", бесполезных калорий, а также углекислый газ, который повышает кислотность желудочного сока, а потому может нанести вред здоровью людей с заболеваниями ЖКТ. Поэтому худшее, что вы можете сделать до или после тренировки, — выпить стакан сладкой газированной воды, предупредила врач.