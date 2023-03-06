Эти 10 ошибок при тренировке отделяют вас от кубиков на животе

Не всегда упорство и интенсивные тренировки помогают получить плоский живот, тогда стоит проанализировать сопутствующие факторы. Лайф узнал у экспертов десять причин, почему не удаётся накачать пресс.

Первая — нарушение осанки, а именно регионарный постуральный дисбаланс мышц, сказал врач-вертеброневролог, мануальный терапевт, президент Федерации традиционного карате Роман Генералов. Вторая — неправильное дыхание, когда вместо выдоха делается вдох на усиление во время выполнения упражнения. Третья — недосып, ведь в этом случае вырабатывается кортизол, который увеличивает количество жира в организме. Четвёртая — нерегулярные тренировки, ведь качать пресс лучше систематически.

"Пятая причина — питание. Оно должно быть не только углеводное, должна быть и белковая пища: мясо, бобовые. Если человек питается одними углеводами, то ничего хорошего в этом нет. Это приводит к выработке жира", — отметил Генералов.

Ещё пять причин добавил к списку артист балета Большого театра, основатель студии персональной растяжки ProstoShpagat Алексей Северцев. Он напомнил, что похудеть локально в области живота невозможно, поэтому придётся снизить общее количество потребляемых калорий. Это первый момент. Во-вторых, убедитесь, что вы правильно качаете пресс.

"Во время упражнения подъёмы корпуса (скручивания) выполняются с прямым корпусом, то есть нагрузку забирает поясница. Крестец и нижняя часть поясницы должны быть прижаты к полу", — уточнил танцор.

В-третьих, не всегда целесообразно выполнение подъёмов ног лёжа. Большую часть нагрузки в этом упражнении забирает сгибатель бедра (подвздошно-поясничная мышца) вместо прямой мышцы живота. Лучше поднимать ноги в висе на турнике, одновременно подкручивая таз вперёд, отметил Северцев.

"В-четвёртых, возможно, вам не хватает нагрузки. Тогда старайтесь выполнять хотя бы три-пять подходов. И хорошо бы два-три раза в неделю как минимум", — добавил артист балета.

По его словам, слишком редкие тренировки — это другая крайность. Поэтому заключительным пунктом он назвал разумное распределение нагрузки и сказал, что занятия спортом всего лишь раз в неделю не дадут никаких результатов.