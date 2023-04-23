3 лучших упражнения на координацию, которые можно делать без отрыва от дел

Стоит ли развивать координацию? Как минимум умение держать баланс снижает риски травматизации. Однако есть ещё масса плюсов от работы с вестибулярным аппаратом, о которых мы часто не задумываемся. Например, как в беседе с Лайфом рассказала невролог Виктория Толмачева, упражнения на координацию избавляют от болей в спине, уберегают от головокружения и перепадов давления, а также улучшают память и продуктивность.

Проблема в том, что заставить себя делать упражнения на координацию ежедневно могут лишь единицы. Выделить время, найти спортивный инвентарь — на этих словах у многих уже пропадает желание. Однако есть упражнения, которые можно выполнить, даже не отвлекаясь от ежедневных дел. И если делать их регулярно, то результат будет хорошо заметен.

Упражнение 1. Повертеть и покивать головой. Стойте прямо и делайте медленные повороты головы в течение 30–60 секунд, перемещая кончик носа к правой и левой руке поочерёдно.

Упражнение 2. Идёте на прогулку? Возьмите с собой мячик, найдите и покидайте его в стену. Встать нужно на определённом расстоянии от стены, бросить игрушку и постараться её поймать сначала двумя руками, а затем одной. Также эффективно подбрасывать мяч вверх и ловить его.

Упражнение 3. Координацию можно тренировать даже при сидячей работе. Сядьте на стул, слегка расставьте ноги, руки положите на бёдра. На вдохе поднимите руки вверх ладонями вперёд. С выдохом опустите руки плавно через стороны. Повторить упражнение нужно три-пять раз.