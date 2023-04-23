3 лучших упражнения на координацию, которые можно делать без отрыва от дел
Невролог Толмачева рассказала, как тренировать координацию, не отрываясь от дел
Стоит ли развивать координацию? Как минимум умение держать баланс снижает риски травматизации. Однако есть ещё масса плюсов от работы с вестибулярным аппаратом, о которых мы часто не задумываемся. Например, как в беседе с Лайфом рассказала невролог Виктория Толмачева, упражнения на координацию избавляют от болей в спине, уберегают от головокружения и перепадов давления, а также улучшают память и продуктивность.
Проблема в том, что заставить себя делать упражнения на координацию ежедневно могут лишь единицы. Выделить время, найти спортивный инвентарь — на этих словах у многих уже пропадает желание. Однако есть упражнения, которые можно выполнить, даже не отвлекаясь от ежедневных дел. И если делать их регулярно, то результат будет хорошо заметен.
Упражнение 1. Повертеть и покивать головой. Стойте прямо и делайте медленные повороты головы в течение 30–60 секунд, перемещая кончик носа к правой и левой руке поочерёдно.
Упражнение 2. Идёте на прогулку? Возьмите с собой мячик, найдите и покидайте его в стену. Встать нужно на определённом расстоянии от стены, бросить игрушку и постараться её поймать сначала двумя руками, а затем одной. Также эффективно подбрасывать мяч вверх и ловить его.
Упражнение 3. Координацию можно тренировать даже при сидячей работе. Сядьте на стул, слегка расставьте ноги, руки положите на бёдра. На вдохе поднимите руки вверх ладонями вперёд. С выдохом опустите руки плавно через стороны. Повторить упражнение нужно три-пять раз.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о простых упражнениях для укрепления мышц и сжигания жира. Одного только правильного питания недостаточно — нужно обязательно добавить в свой режим занятия спортом. Так, например, хорошо поможет интервальная высокоинтенсивная тренировка по методу японского доктора Изуми Табаты.
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