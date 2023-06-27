Разрушитель отношений: Психолог перечислил 5 ситуаций, когда женщина выносит мозг мужчине, сама того не замечая Речь идёт о бессознательном воздействии, когда девушка не понимает, что всё портит безобидными, на первый взгляд, фразами. 26 июня, 23:44 Психолог перечислил пять ситуаций, когда женщина выносит мозг мужчине. Обложка © Shutterstock

Психолог и доктор медицинских наук Санне Наутс из Университета Радбауд в Неймегене пришла к выводу, что в 90% случаев конфликты между партнёрами случаются на пустом месте. Зачастую девушка просто хочет поговорить, а парню кажется, что ему выносят мозг. В итоге — взаимные обиды и недомолвки, которые разрушают отношения.

С чего нельзя начинать разговор с парнем

Начало разговора задаёт тон всей беседе. И если девушка стартует с упрёков и претензий — ничего хорошего не жди. Её можно понять: хочется поговорить, донести до любимого свои переживания. Но зачастую всё недосказанное копится до тех пор, пока не превратится в токсичную субстанцию из слов. И всё-таки "горькую правду" лучше приберечь к третьему акту беседы, иначе велика вероятность, что развязка случится слишком быстро — благоверный уйдёт в оборону и перестанет вообще что-либо из сказанного воспринимать.

Начало разговора задаёт тон всей беседе. И если девушка стартует с упрёков и претензий — ничего хорошего не жди. Фото © Freepik

Начинать разговор следует с нейтральных конструкций, постепенно вовлекая в диалог мужчину. Ведь что такое "вынос мозга"? Это когда вместо диалога получается монолог.

Как замечал психолог Александр Шахов, начинать разговор с претензий — то же самое, что начинать знакомство с пощёчины. А психолог Стивен Снайдер рекомендует начинать беседу не со слов "Нам нужно поговорить", а со слов "Мне нужно поговорить". Если вдуматься, первый вариант действительно звучит угрожающе. Не стоит забывать и про правило "десяти минут", при котором с разговором по душам нужно повременить, если мужчина только что вернулся с работы.

Почему девушка обвиняет в том, что не совершал

Накопленные обиды — полбеды. Хуже, когда наказание предшествует преступлению. Как бы больно для мужчин это ни прозвучало, но чаще всего они сами во всём виноваты. Если супруг/парень чрезмерно расширяет территорию личного пространства, ему не стоит удивляться, если это навлечёт на него бурю.

Автор книги The Female Imagination Патрисия Мейер Спакс утверждает, что женщины часто используют воображение для компенсации недостатка контроля в отношениях. Иногда это находит выход в творчестве. Многие женщины-писатели черпают сюжеты из повседневности, из семейных проблем. Но чаще всего воображение играет злую шутку.

Из недомолвок рождаются подозрения, которые с течением времени рисуют в воспалённом женском воображении "картину преступления". Психолог Александр Шахов рекомендует мужчинам быть более откровенными со своими половинками, поддерживать их, чаще интересоваться причинами их плохого настроения. А женщинам стоит контролировать свою фантазию.

Почему девушки обижаются по пустякам

На самом деле мужская психика воспринимает любую жалобу как просьбу решить проблему. Тогда как женщинам порой нужно просто поплакаться, услышать слова поддержки. Фото © Freepik

Одна из причин "выноса мозга" (реального или мнимого) в том, что иногда партнёры по-разному смотрят на проблемы.

Например, она жалуется ему на начальство, получая в ответ: "Не нравится — увольняйся". Ему кажется, что всё резонно: вот проблема, а вот решение. Но почему она тогда обижается? Вынос мозга, не иначе.

На самом деле мужская психика воспринимает любую жалобу как просьбу решить проблему. Тогда как женщинам порой нужно просто поплакаться, услышать слова поддержки. Рабочая схема — обнять, выслушать, сказать: "Они (начальство) дураки, раз не ценят тебя".

— Почти на протяжении всей предыстории человечества нашим предкам приходилось полагаться на невербальное поведение, например, выковыривать жуков из меха друг друга, чтобы успокоить друг друга, — отмечает психолог и доктор медицины Стивен Снайдер.

В современном мире такая форма поддержки трансформировалась в объятия и тёплые слова.

Чего хочет женщина на самом деле

Ещё одна причина "выноса мозга" также основана на коммуникационной ошибке. Когда девушка говорит парню: "Мы давно никуда не ходили", — а он ей в ответ: "В эти выходные мы ездили к моим родителям на дачу", это справедливо вызывает бурную реакцию с её стороны. Ведь она имела в виду нехватку эмоционального контакта, намекала на потребность в романтической обстановке.

Любые отношения подвергаются проверке рутиной, и только взаимная чуткость поможет выстоять в этой битве. Девушкам, возможно, нужно поконкретнее формулировать желания, а мужчинам — научиться считывать подтекст. Как отмечают психологи, многое можно понять по интонации.

Почему раздражает, когда говорят об одном и том же

"Вынос мозга" — это ещё и цикличность женских советов, упрёков и просьб. Фото © Freepik

"Вынос мозга" — это ещё и цикличность женских советов, упрёков и просьб. Ничего, кроме раздражения, у мужчины это вызвать не может. Тем более что это может напомнить о детских годах, когда родители, как об стенку горох, говорили об одном и том же: "Не сутулься, держи ложку нормально, не садись за стол с грязными руками, сделай уроки, не задерживайся допоздна". Во взрослой жизни "мантры" не работают, а только отталкивают.

— Если мужчина не делает то, что нужно женщине, ей следует поменять стратегию, постараться влезть в шкуру мужчины, посмотреть на отношения его глазами. А для начала пусть ответит на вопрос, чего она хочет — подстроить парня под себя или достичь взаимопонимания, — отмечает психолог и доктор медицины Стивен Снайдер.

Женщине нужно понимать, что её чувства важны, но и партнёр тоже имеет право на свои чувства. В диалоге все равны. А для этого в первую очередь нужно смириться с тем, что обе стороны смотрят на вещи немного по-разному.

Авторы Евгений Жуков