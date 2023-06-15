Привычка всё портить: Психолог назвал 3 вещи, о которых не стоит рассказывать женщине как можно дольше Излишняя откровенность с женщиной порой может сыграть злую шутку. Чтобы избежать нежелательных последствий, достаточно придерживаться некоторых правил. 14 июня, 23:40 Задача влюблённого мужчины — достичь эмоциональной близости, а не получить созависимые отношения или нарваться на манипулятора. Обложка © Shutterstock

По словам культуролога Дэвида Р. Шамвея, для дискурса интимности эмоциональная близость важнее, чем страсть. Этот тезис популяризирован психологами и поп-культурой. Но многие мужчины используют это знание бездумно, не соотнося его с конкретной ситуацией, степенью зрелости отношений и прочими факторами. Разумнее следовать принципу постепенного раскрытия информации.

Сколько должен зарабатывать мужчина

Уровень дохода — краеугольный камень отношений, но разговоры о состоятельности мужчин в современном обществе приобрели характер мании. Неудивительно, что некоторые "самцы" используют информацию о своих доходах как афродизиак. С одной стороны, это увеличивает шанс на победу уже на первом свидании, с другой — подобная откровенность способствует развитию негативного сценария.

Велика вероятность, что малознакомая девушка, на чью благосклонность претендует мужчина, влюбится не в него, а в его деньги, социальный статус или чувство комфорта, сопутствующее материальным благам. И если роман с такой девушкой получит развитие, не исключено, что она "включит заднюю" при первых же трудностях.

Это вовсе не значит, что нужно быть скрягой. По словам американского психолога Джейми Кэннон, есть определённые правила игры, обязательные на ранних этапах отношений. То есть заплатить за ужин в ресторане, подарить даме букет цветов, оплатить такси — нормально. Но на все вопросы, связанные с материальным положением, следует отвечать уклончиво. Если девушка в первый же вечер непременно хочет узнать, сколько у парня денег на банковском счёте и сколько он зарабатывает в месяц, это повод задуматься. Как говорится, всему своё время.

Какого мужчину можно назвать сильным

По словам профессора психологии при Университете Акрона Рональда Ф. Леванта, мужчины получают выгоду от патриархата, но порой им это сильно мешает. Тезис "мужчина должен быть сильным" давно стал аксиомой. Проблема в том, что у многих превратное представление о маскулинности.

Доцент психологии в Университете штата Оклахома Аарон Лукашевски в 2016-м году провёл исследование, по итогам которого пришёл к выводу, что многие мужчины путают маскулинность и демонстрацию силы. Здесь тонкая, но принципиально важная грань.

Фокус в том, что, если мужчина сильный, успешный, смелый, от него не требуется каких-либо подтверждений. От него и так исходит некая аура, которую умная женщина почувствует сама и будет под неё подстраивать своё поведение. Не нужно строить из себя мачо, альфа-самца, диктатора. Во-первых, если это только отыгрывание определённой роли, в перспективе оно сильно исказит отношения. В каждом человеке сотни тысяч психологических нюансов, настроек, ахиллесовых пят (как и представлений о том, "в чём сила"). Задача отношений — встретить своего человека или понять, что ошибся, и дальше продолжить поиски. А для этого, следуя заветам психолога Эриха Фромма, нужно "быть", а не "казаться".

Есть ещё одно неписаное правило. Договариваться о личных границах, гранях дозволенного, правах и обязанностях обеих сторон отношений следует "на берегу". Потому что потом все эти стучания кулаком по столу, крики "я мужик", запреты и санкции не остепенят распоясавшуюся подругу, но станут для неё отличным поводом объявить себя "жертвой тирана и мужлана". И найти себе того, кто утешит.

Как показать свои чувства девушке

Задача влюблённого мужчины — достичь эмоциональной близости, а не получить созависимые отношения или нарваться на манипулятора. Но как это сделать, чтобы наверняка? Никак. Любовь — не точная наука, а стечение множества факторов и обстоятельств.

Одно нужно знать точно: в здоровых отношениях действует закон равноправия. Если один любит, а другой позволяет себя любить, до добра это не доведёт. Влюблённому мужчине свойственно раскрывать душу, и это хорошо, но он ни в коем случае не должен, по крайней мере на первых этапах, терять контроль. У немецкого драматурга Фридриха Шиллера есть баллада "Перчатка", которую можно назвать актуальным пособием по построению отношений.

По сюжету избалованная светская дама требует от влюблённого в неё рыцаря, чтобы он "ради любви" пошёл на смертельно опасный трюк — бросился за брошенной ею перчаткой на арену со львом и тигром. Рыцарь идёт на риск, но потом оставляет изумлённую красавицу, швырнув ей в лицо трофей со словами "Не требую награды". История также адаптирована для современного зрителя в короткометражке Марка Сэлмона "Трусики". Более пикантно, но сути не меняет.

Психологи советуют раскрывать свои чувства дозированно. Женщине важно чувствовать, что её любят, но ей также нужно дать понять, что она не центр вселенной и что терпеть все её выходки мужчина не станет.

Следование этим правилам не убережёт от всех подводных камней, но от ряда опрометчивых поступков точно отвадит. Важно помнить, что любовь — забег на длинную дистанцию и неразумно тратить сразу все ресурсы (материальные и душевные), которые могут пригодиться на дальнейших этапах развития отношений. Если же это интрижка на одну ночь, всё вышесказанное можно не принимать во внимание.

Авторы Евгений Жуков