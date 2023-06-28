Срочно на МРТ!: Хамство у подростков назвали симптомом болезней головного мозга

Хамство и неуважение к старшим со стороны подростка — повод обратиться к психологу, педагогу и врачам, а также провести обследование мозга. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш.

"Раньше это называлось психопатическое поведение, или девиантное, и ещё хамство, неуважение к старшим и к культурным традициям общества. И сейчас должно так пониматься. Если подросток хамит, то это нездоровое поведение — и следует искать причины такого поведения с помощью психолога, педагога и врачей. Нужно обследовать головной мозг такого подростка", — заявил психиатр в беседе с РИАМО.

Кандидат медицинских наук добавил, что психическим болезням свойственно выражаться у подростков именно во время переходного возраста через неадекватные, антисоциальные поступки, психопатические проявления, снижение успеваемости в учёбе и тому подобное. В этих случаях консультация со специалистами точно не навредит здоровью подростка, подчеркнул Владимир. Он уточнил, что лечение должно быть добровольным выбором, а не наказанием.

"Возможно, что никакой патологии личности и не будет выявлено специалистами. А если патология в ЦНС будет найдена, то лечение и психотерапия только помогут проблемному подростку справиться со своим анархическим поведением. Оставлять проблемы и болезни на самотёк, на авось — более вредно, чем если проконсультироваться со специалистами по высшим психическим функциям, а именно врачами, психологами, педагогами", — резюмировал Скавыш.