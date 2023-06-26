Врач-психиатр объяснил, почему нельзя закрывать глаза на частые панические атаки

Регулярные эпизоды иррационального страха смерти и возникающие на этом фоне учащение сердцебиения, дрожь и нарушение дыхания могут сигнализировать о наличии панического расстройства. Об этом сообщил РИАМО врач центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове, психиатр Сергей Фёдоров.

"[Это] эпизоды панических атак, которые возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза "паническое расстройство" может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день", — сказал Фёдоров.

Паническим атакам свойственны неподконтрольный страх и тревога, которые сопровождают тахикардия, головокружение, дрожь, повышенное потоотделение и ощущение нехватки воздуха. Паническая атака, как правило, длится от нескольких минут до получаса. Также это явление всегда непредсказуемо, а человек находится в тревожном ожидании очередного приступа и пытается его предотвратить. Чаще всего паническое расстройство проявляется в молодом возрасте, редко — в детстве и у взрослых. В основном им страдают женщины.

"Без лечения паническое расстройство кардинально ухудшает качество жизни и способно привести к полной невозможности жить в обществе. Поэтому это состояние нужно обязательно корректировать", — отметил специалист.

Психиатр пояснил, что в лечении недуга используются антидепрессанты и анксиолитики (ранее их называли транквилизаторами). Не менее важную роль играет работа с психотерапевтом, которая поможет человеку самостоятельно справляться с тревожными мыслями, подчеркнул Фёдоров.