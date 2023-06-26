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26 июня, 15:31

Врач-психиатр объяснил, почему нельзя закрывать глаза на частые панические атаки

Психиатр Фёдоров: Дрожь и страх смерти — признаки панического расстройства

Регулярные эпизоды иррационального страха смерти и возникающие на этом фоне учащение сердцебиения, дрожь и нарушение дыхания могут сигнализировать о наличии панического расстройства. Об этом сообщил РИАМО врач центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове, психиатр Сергей Фёдоров.

"[Это] эпизоды панических атак, которые возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза "паническое расстройство" может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день", — сказал Фёдоров.

Паническим атакам свойственны неподконтрольный страх и тревога, которые сопровождают тахикардия, головокружение, дрожь, повышенное потоотделение и ощущение нехватки воздуха. Паническая атака, как правило, длится от нескольких минут до получаса. Также это явление всегда непредсказуемо, а человек находится в тревожном ожидании очередного приступа и пытается его предотвратить. Чаще всего паническое расстройство проявляется в молодом возрасте, редко — в детстве и у взрослых. В основном им страдают женщины.

"Без лечения паническое расстройство кардинально ухудшает качество жизни и способно привести к полной невозможности жить в обществе. Поэтому это состояние нужно обязательно корректировать", — отметил специалист.

Психиатр пояснил, что в лечении недуга используются антидепрессанты и анксиолитики (ранее их называли транквилизаторами). Не менее важную роль играет работа с психотерапевтом, которая поможет человеку самостоятельно справляться с тревожными мыслями, подчеркнул Фёдоров.

Психолог рассказала, как справиться со стрессом при помощи дыхания

Психолог рассказала, как справиться со стрессом при помощи дыхания

Его коллега, практический психолог Ольга Сафронова ранее назвала четыре лайфхака для борьбы с паническими атаками. По словам врача, во время приступа происходят изменения в мышлении, восприятии и поведении, а также на уровне тела.

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Ирина Фальке
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