Психиатр рассказал, почему сейчас всё больше детей с расстройствами

Детские психиатры наблюдают тенденцию к увеличению количества маленьких пациентов с расстройствами аутистического спектра и синдромами дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это также замечают учителя и воспитатели детских садов. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович объяснил, чем могут быть обусловлены подобные нарушения.

"Первая гипотеза, которая, на мой взгляд, не выдерживает всё-таки критики, это то, что детей с проблемами психики больше не стало, просто они стали чаще оказываться в поле зрения специалистов, поэтому мы их больше видим. Я знаю такую версию, но я думаю, что это не совсем верно", — заметил в интервью радио "Комсомольская правда" Шмилович.

Расстройства также могут быть вызваны биологическими причинами. Так, окружающая среда влияет на генетику — организм из поколения в поколение копит множество мутагенов. К тому же прогресс в неонатологии привёл к повышению выживаемости детей с врождёнными и с тяжёлыми дефектами после патологии во время беременности или родов. Соответственно, за счёт этого и растёт число детей с нарушениями.

Психолог выделил фактор, отличающий сегодняшних детей от поколения 90-х и "немножко нулевых", — это информационная доступность. Раньше, по его словам, "жареную информацию" получали только во дворе и в своей компании. Теперь перегруз контента неконтролируемого качества приводит к эпидемиям психоза среди несовершеннолетних.

"Достаточно вспомнить эпидемию "Синего кита", которая была, слава богу, закончена. Это эпидемия таких суицидальных турниров, которые устраивались в этой группе и туда вовлекались дети и подростки. Или, допустим, кто-то в школе начинает проявлять какое-то расстройство психики, и потом мы видим, как за несколько недель практически полшколы с этим же расстройством психики ходит", — рассказал Шмилович.