Врач объяснила, почему детей не стоит пускать в море в первые дни отпуска

В первые два дня отдыха на море лучше не пускать ребёнка в воду вообще, затем приучать его к купанию следует постепенно. Это позволит избежать проблем со здоровьем, рассказала врач по лечебной физкультуре Ирина Настасиевская.

"Детскому организму нужно адаптироваться. Первые два дня ему не следует купаться. Желательно просто дышать морским воздухом и гулять в зелёной зоне. Начинать купание нужно постепенно. Утром стоит подождать, когда вода прогреется", — объяснила специалист в беседе с "Тульской службой новостей".

Настасиевская отметила, что все дети разные и если ребёнок болезненный, то при температуре воды 21 градус он может заболеть, а организму более закалённых ребятишек будет нормально в тех же условиях. По той же причине нет стандартных правил по поводу времени купания. Так, у некоторых маленькая подкожно-жировая клетчатка, поэтому они быстро переохлаждаются при низкой температуре воды. Чуть дольше могут купаться более плотные дети. По словам врача, при температуре 25–26 градусов есть возможность находиться в воде около часа, хотя и это долго. При этом в воде ребёнок должен обязательно двигаться — плавать или играть, иначе он замёрзнет.

Также врач развеяла популярный миф, согласно которому детям перед купанием нужно помочить ножки. Настасиевская пояснила, что нет никакой разницы, пойти купаться сразу или заходить постепенно. Кроме того, специалист посоветовала не укутывать ребёнка в полотенце в жаркую погоду после купания. Но вот мокрые плавки и купальники следует переодеть. И ещё один совет от врача: не нужно запрещать детям нырять и плавать под водой.

"Но важно соблюдать правила безопасности. Единственное противопоказание — если в анамнезе имеется перфорация барабанной перепонки. В этом случае вода не должна попадать в уши", — подчеркнула она.