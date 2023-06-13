Родителям рассказали, как не винить себя за отпуск без ребёнка

Лето — пора отпусков. Но родителям бывает тяжело оставить ребёнка дома и отправиться на отдых. Психолог Илья Ахмедов посоветовал не винить себя в такие моменты, ведь вы имеете полное право расслабиться и отойти от привычной рутины. Несколько дней или недель отпуска — это не такой большой период для заслуженного отдыха, подчеркнул специалист в беседе с Лайфом.

Психолог Илья Ахмедов. Фото предоставлено Лайфу

Во-первых, такой отпуск станет хорошей разрядкой. По словам психолога, родители мечтают отдохнуть не только от рутинных дел, но и от привычной будничной жизни в семье, которая тоже утомляет. Всё-таки дети требуют много времени и внимания, поэтому здорово вытягивают энергию из мамы и папы.

"Поверьте, поменять обстановку на недолгое время не предательство. Примите тот факт, что отдых без ребёнка — это нормально, ведь смена образа жизни поможет вам вновь набраться сил и вернуться к прежней жизни", — объяснил специалист.

В череде будничных дней мы совсем забываем о былой романтике. Поэтому, продолжил Ахмедов, отдых без ребёнка — это также прекрасная возможность побыть наедине с любимым человеком. Психолог посоветовал устроить ужин при свечах, погулять по ночному городу, насладиться друг другом. Это возможность получить незабываемые эмоции, которые придадут сил и укрепят отношения.

Чтобы не винить себя за отдых без ребёнка, для него следует создать полностью комфортные условия. Если чадо отправляется к бабушке, то важно не забыть собрать рюкзачок с игрушками, книжками и раскрасками. Нужно купить ему что-то в дорогу, чтобы не стало скучно. Можно ещё пообещать ребёнку привезти подарок из отпуска. А главное — родители должны поддерживать связь, созваниваться с ребёнком по видео, тогда он будет ждать вас не с грустью, а с предвкушением. Если же вы опасаетесь, что он будет сильно скучать, то нужно сделать так, чтобы он чувствовал себя счастливым.

"В конце концов, если вы испытываете гнетущее чувство вины, постарайтесь другими способами выразить свою любовь. Например, если ребёнок хочет позвать друзей и устроить ночёвку — самое время позволить ему это сделать. Договоритесь о том, что по возвращении с отдыха вы пойдёте туда, куда давно хочет ребёнок: в аквапарк, на квест или в парк аттракционов, к примеру", — посоветовал психолог.