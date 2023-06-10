Психолог рассказал, что делать родителям, чей ребёнок рыдает и просит забрать домой из лагеря

Многих школьников на период каникул родители отправляют в летний лагерь поближе к сверстникам. Однако что делать в ситуации, если ребёнок плачет и просит забрать его домой? Психолог Евгений Идзиковский в беседе с Лайфом объяснил, стоит ли идти на поводу у желаний своего чада, и дал несколько советов.

Слушайте и уважайте эмоции ребёнка. Ребёнок может испытывать стресс, тревогу или чувство потери, особенно в начале пребывания в лагере. Важно позволить ему выразить свои эмоции и чувства, проявить понимание и сочувствие, отметил эксперт. По словам психолога, необходимо заверить малыша в том, что его чувства для вас очень важны и вы в любой момент готовы помочь.

Общайтесь с руководителями лагеря. Не лишним будет связаться с администрацией лагеря, обсудить сложившуюся ситуацию и расспросить о поведении ребёнка. Видя беспокойство, они могут поделиться наблюдениями и оценить, насколько критической является ситуация. Совместное решение может помочь найти лучший вариант действий, подчеркнул психолог.

Предложите адаптационные стратегии. Можно поддержать ребёнка, предложив ему различные стратегии преодоления стресса и адаптации к новой среде. Также может быть полезно поговорить с ним о его ожиданиях, помочь настроиться на положительный опыт и предложить способы расслабления.

Дайте ребёнку время. При этом нельзя забывать, что некоторым детям требуется больше времени для адаптации к новой среде. Поэтому стоит позволить ребёнку остаться в лагере на некоторое время, дав возможность преодолеть первоначальные трудности.

"Регулярно общайтесь с ребёнком и оценивайте его состояние", — заключил Идзиковский.