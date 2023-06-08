"К бабушке на лето": Психолог объяснила, как уломать подростка на поездку и не сойти с ума

Ситуация, знакомая многим родителям: каникулы уже начались, а подрастающее чадо, которое ещё в прошлом году с нетерпением ожидало поездку к бабушке на лето, теперь наотрез отказывается покидать город. Держат и друзья, и новые интересы, да и вообще у стариков стало "как-то скучно". Стоит ли родителям настаивать на своём? Есть ли смысл уговаривать ребёнка на поездку, Лайф разобрался с психологом и психотерапевтом Юлией Солис. Вот что она советует.

1. Поговорите с ребёнком. Выясните причины, по которым ему не хочется менять обстановку. Возможно, у него есть определённые заботы или опасения, которые можно постараться решить. Слушайте его точку зрения, проявляйте понимание и помогайте найти компромиссное решение.

2. Объясните преимущества. Расскажите чаду о том, сколько плюсов в поездке к бабушке. Укажите на возможность провести время с семьёй, на природе, научиться новым вещам и попробовать что-то новое. Подчеркните, что всегда можно увидеть своих друзей после возвращения.

3. Подготовьте ребёнка заранее. Подрастающий школьник должен знать, что его ожидает, причём к моменту поездки он должен привыкнуть к этой мысли. Во время планирования путешествия поищите интересные мероприятия или места, которые можно посетить во время пребывания у бабушки. Это может помочь сформировать у чада положительные ожидания.

4. Предложите компромисс. Если ребёнок всё ещё не согласен на поездку, можно предложить компромиссное решение. Например, договориться о том, чтобы он провёл некоторое время с друзьями в городе, а затем отправился к бабушке на некоторое время.

5. Найдите способы для сохранения связи с друзьями. Поговорите с ребёнком о том, как он может оставаться на связи со своими друзьями во время отсутствия. Предложите использовать телефон, видеозвонки, социальные сети или другие средства связи, чтобы они могли общаться и делиться впечатлениями.

Психолог Юлия Солис советует готовить ребёнка к поездке заранее и сформировать у него положительные ожидания, предвкушение от смены обстановки. Фото предоставлено Лайфу

"Обязательно уделите внимание чувствам ребёнка. Помните, что смена обстановки может быть сложным испытанием. Позвольте дочери или сыну выразить свои опасения и тревоги, поддержите ребёнка и покажите, что вы понимаете его эмоции", — советует собеседница Лайфа.