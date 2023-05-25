Педиатр определила настоящую причину частых болезней ребёнка

Когда дети болеют чаще трёх раз в год их считают часто болеющими. Однако не всегда это связано со слабостью иммунитета — истинная причина может скрываться в психосоматике ребёнка. Об этом рассказала врач-педиатр, психолог и психосоматолог Екатерина Тур.

Медик уточнила, что если иммунная система в порядке, а иных патологий нет, то это скорее всего связано со стрессом. Тревожность может возникнуть, в том числе, из-за чрезмерно опекающих родителей, множества запретов и требований, конфликтов, а также проблем в детском саду или в школе.

"Часто приводит к этому и негативный детский опыт. Неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей, систематические крики и жёсткие наказания — это создаёт детскую травму. Опасность этого состояния в том, что после длительных и затяжных болезней может сформироваться аутоиммунная патология", — рассказала Тур "Газете.ru".

В первую очередь педиатр посоветовала взрослым взять ответственность за собственную тревогу на себя. Следующее, что необходимо — работать с таким состоянием ребёнка вместе с ним, просить его поделиться эмоциями, чувствами. В младшем возрасте нельзя оставаться с отрицательными мыслями один на один, объяснила врач. Поэтому нужно предлагать детям помощь не только в выполнении домашнего задания, но и с переживанием негативного опыта.

Если проблему тревожности не решать, с возрастом у ребёнка увеличиться и его багаж психосоматических заболеваний, а доступ к общению с ним в подростковом периоде может быть закрыт. Она посоветовала стать эмоциональной опорой и партнёром для малыша.

"Родители должны следить за тем, какая обстановка в детском саду или в школе. Хорошо ли там ребёнку. В школьном возрасте он может столкнуться с буллингом. Всё этом может привести к травмам. И только в силах родителей изменить ситуацию и сделать так, чтобы ребёнку было хорошо", — добавила Тур.