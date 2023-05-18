Родителям гиперактивных детей дали советы о том, как найти к ним правильный подход

Похвала, система вознаграждений и внимательность помогут родителям детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Майя Нефёдова.

По её словам, в настоящее время синдром дефицита внимания и гиперактивности относится к числу наиболее распространённых неврологических заболеваний в детском возрасте.

"Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности, когда ребёнок переутомлён, не настаивайте на срочном выполнении дела, дайте ему возможность отдохнуть. Чаще хвалите ребёнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и наказания, чувствительны к поощрениям", — сказала она.

Эксперт рекомендовала придумать гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и наказаний — за плохое поведение. Можно использовать балльную или знаковую систему. Также есть смысл составить список обязанностей ребёнка, но не стоит давать ему поручений, которые не соответствуют его уровню развития, возрасту и способностям.

"Оградите гиперактивных детей от длительного использования экранного времени, игр на компьютере и планшетах, мобильных телефонах, телевизионных передач. Проявляйте достаточно твёрдости и последовательности в воспитании. Выслушивайте то, что хочет вам сказать ваш ребёнок. Снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребёнком задания", — указала она.

По словам специалиста, в некоторых ситуациях можно повторять просьбу несколько раз, но не меняя интонацию. Также стоит помогать ребёнку понять его чувства и предупреждать его о последствиях тех или иных действий.