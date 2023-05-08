Педиатр рассказала, что делать при носовых кровотечениях у детей

Слизистые оболочки у детей намного тоньше и нежнее, чем у взрослых, поэтому любое небольшой воздействие на область носа вызывает кровотечение. Однако часто этот неприятный симптом формируется не только в результате травм, но и различных проблем со здоровьем. Подробнее о них Лайфу рассказала врач-педиатр, терапевт детской клиники "МЕДСИ в Благовещенском переулке" Владлена Гармаева. Медик дала советы, как справиться с носовым кровотечением у ребёнка.

Так, по словам специалиста, к наиболее частым причинам, вызывающим носовые кровотечения, относится дефицит витаминов и микроэлементов, в том числе витамина С, кальция и фосфора — именно они обеспечивают прочность стенок сосудов. К провоцирующим факторам врач также отнесла инфекционные и аллергические заболевания, вегетососудистую дистонию (ВСД), которой чаще всего подвержены подростки и дети с повышенным внутричерепным давлением. Вместе с тем частое применение сосудосуживающих капель для носа и сухой воздух в помещении также могут быть причинами регулярных кровотечений. Кроме того, эта проблема может беспокоить девочек во время гормональной перестройки, добавила Гармаева.

При оказании первой помощи ребёнку при носовом кровотечении педиатр рекомендует первым делом посадить его на стул и положить на переносицу пузырь со льдом. После этого следует аккуратно зажать ноздри, сдавив пальцами крылья носа. Если кровотечение не останавливается, то необходимо вставить ватный тампон, пропитанный 3%-й перекисью водорода.

"При обильном кровотечении в течение 15 минут необходимо вызвать бригаду скорой помощи или обратится к врачу в клинику", — резюмировала специалист.