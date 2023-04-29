Малышева назвала "бабушкин" способ сбивать температуру, который опасен для детей

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала не использовать "бабушкины" методы при лечении детей и не растирать тело малыша спиртом при температуре. С этим советом она обратилась к родителям в программе "Жить здорово!".

Знаменитый теледоктор пояснила, что во время растирания ребёнка водкой внутрь детского организма попадают молекулы этанола, который вреден для малыша в любых дозировках.

Найти способ сбить ребёнку температуру с помощью лекарств сегодня не составит труда, добавила терапевт. А вообще, вместо водки при температуре тело можно растирать водой — она испарится и немного собьёт жар, пояснила Малышева.