Дерматолог предупредила, чем чреват для здоровья сон с плюшевыми игрушками

Милые плюшевые игрушки часто ассоциируются с детским сном, их так приятно прижимать ночью, но это может пагубно отразиться на здоровье. В частности, есть вероятность появления аллергических реакций или кишечных расстройств. Подробнее об этом рассказала в беседе с Лайфом дерматовенеролог и дерматолог Наталия Жовтан.

Специалист подчеркнула, что существуют правила ухода за мягкими игрушками для маленьких детей. Однозначно материалы, в том числе наполнители, красители и декоративные детали, должны соответствовать стандартам качества. По словам врача, мягкие игрушки в основном имеют синтетическую "пушистую" структуру и могут быть местом скопления пыли, в том числе пылевого клеща, а также статического электричества. Такое соседство чревато аллергическими реакциями на коже или ринитом.

"Часто можно увидеть картину, что малыш не расстаётся со своим любимцем ни на улице, ни в поликлинике, ни в детском саду. Такая ситуация чревата накоплением на волокнах патогенных микроорганизмов, что может приводить к кишечным расстройствам, ведь игрушка находится в непосредственной близости к лицу ребёнка, который может касаться ею рта в том числе", — объяснила Жовтан.

Также может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия. Мягкие игрушки необходимо чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения лечебного учреждения. При этом отдавать предпочтение стоит мягким игрушкам из натуральных материалов и с низким уровнем ворса, а лучше без него.