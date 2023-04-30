Консультант по сну рассказала, как убаюкать малыша в поездке

Чтобы ребёнок хорошо спал в долгой поездке, лучше всего планировать начало путешествия на время, когда он привык засыпать. А в поездку стоит взять его любимые игрушки. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра детского сна и развития BabySleep, консультант по сну Елена Мурадова.

Руководитель Центра детского сна и развития BabySleep, консультант по сну Елена Мурадова. Фото предоставлено Лайфу

"Если нужно ехать два-три часа, лучше планировать поездку на первую половину дня, когда ребёнок выспался и в хорошем настроении. Если выезд рано утром, уложите его вечером немного раньше, чтобы он получил нужную ему норму сна. В шесть-девять лет ребенку в среднем нужно 10–11 часов сна каждый день", — отметила она.

Эксперт рекомендовала планировать начало долгой поездки на время, когда ребёнок привык засыпать на ночь, или немного раньше. Тогда большую часть пути он будет спать.

При смене часового пояса можно заранее, за одну-две недели, постепенно сдвигать режим. Необходимо смещать отход ко сну и время пробуждения примерно на 15 минут каждый день — на более позднее при перелёте на запад или более раннее при перелёте на восток.

Для комфортного сна ребёнка в поездке Елена Мурадова также посоветовала использовать специальные солнцезащитные шторки на окна, подушку для сна, наушники с музыкой. Могут пригодиться и вещи, которые ассоциируются со сном: любимая игрушка, плед, подушка, книжка.

"Если вы долго едете на машине, планируйте остановки. Если необходимо ехать весь день, ночью важно полноценно отдохнуть. Например, остановиться в гостинице", — отметила специалист.