От галлюцинаций до инсульта: Что будет с мозгом и сердцем через 72 часа без сна

Недостаток сна может привести к опасным для жизни состояниям всего за несколько дней — от галлюцинаций до сердечно-сосудистых осложнений, угрожающих инфарктом и инсультом. Об этом "Газете.ru" рассказал невролог филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколково" Антон Тихоновский.

В среднем человек должен спать около семи-девяти часов в сутки. При этом недостатком уже считается, если в течение недели количество сна по сравнению с физиологической нормой сокращается даже на несколько часов. Все эти отклонения от нормы ведут к серьёзным нарушениям, заявил врач.

В первую очередь дефицит сна приводит к раздражительности, снижению работоспособности и эмоциональным скачкам. Первые симптомы обычно игнорируются до тех пор, пока они не начинают бросаться в глаза. У детей недосыпание приводит к появлению симптомов СДВГ, которые проходят после нормализации сна. По его словам, уже примерно через 17 часов без сна люди выполняют тесты на внимание и память так, как их выполнили бы те, у кого в крови находится примерно 0,5 промилле алкоголя. А через 72 часа или трое суток без сна появляются галлюцинации.

"Хроническое недосыпание также является причиной набора веса. В течение ночи в теле активно действуют несколько веществ, которые регулируют обмен веществ. Среди них грелин и лептин. При этом при уменьшении продолжительности сна грелина, стимулирующего аппетит, становится больше. А вот лептина, подавляющего его, — меньше", — объяснил Тихоновский.

Невролог добавил, что во время сна происходит регенерация тканей — за счёт выработки соматостатина в фазе глубокого сна. Таким образом, снижение качества сна не только подрывает иммунную систему, но и даже ведёт к инфаркту и инсульту.