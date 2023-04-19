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19 апреля, 05:00

Невролог объяснила, что делать, если ребёнок плохо спит

Невролог Гончарова: Детский сон нарушают проблемы с микроклиматом дома

<p>Проблемы со сном бывают не только у взрослых, но и у детей. Фото © Shutterstock</p>

Проблемы со сном бывают не только у взрослых, но и у детей. Фото © Shutterstock

Нарушение сна довольно часто встречается не только у взрослых, но и у детей. Одной из главных причин могут стать проблемы с микроклиматом дома. Стоит обращать внимание на влажность и сухость воздуха, а также насколько холодно или жарко в помещении. Об этом в беседе с Лайфом рассказала детский невролог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Евгения Гончарова.

По её словам, нарушению сна у детей способствуют также слишком насыщенный день, чрезмерная физическая, умственная и эмоциональная нагрузка.

"Данные факторы могут быть скорректированы самостоятельно. Если при изменении ритма жизни сон не восстанавливается, то крайне важно посетить невролога и сомнолога для дальнейшего исследования и помощи. Мелатонин — гормон сна — вырабатывается шишковидной железой, поэтому в некоторых случаях для дифференциальной диагностики требуется консультация эндокринолога", — отмечает врач.

По словам специалиста, важно нормализовать режим и не пользоваться гаджетами за два часа до сна. Многим помогают седативные ванны и специальные препараты, но их нельзя "прописывать" маленькому пациенту самостоятельно, без разрешения врача.

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Ранее сомнолог Сурненкова заявила, что люди, спящие с открытым ртом, просыпаются уже уставшими. Кроме того, эксперт рассказала, как определить, дышит ли человек правильно во время сна.

Ольга Годуненко
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