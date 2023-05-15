Родителям предложили прививать полезные привычки детям через видеоигры

Дети познают мир через игровой процесс, который оказывает самое большое влияние на психическое развитие в юном возрасте, поэтому правильно подобранные компьютерные игры не причинят вреда. Таким мнением поделился с Лайфом руководитель команды разработки игр онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Фомиченко.

"Раньше опыт с помощью игры дети получали во дворе, а полезные привычки формировали под давлением родителей, сейчас мамам и папам приходят на помощь видеоигры. Мобильные и компьютерные игры стали частью образовательного процесса, которые работают во благо и помогают родителям сформировать у ребёнка полезные паттерны поведения", — уточнил он.

В видеоигре ребёнок не просто зритель, а непосредственный участник происходящего на экране, что сильнее влияет на запоминание необходимого материала. Допустим, наша задача — научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, для этого подойдут игры с простой механикой, формата тамагочи, где персонажам игр нужно помогать заботиться о них или об их гигиене, привёл пример эксперт.

"Укладывание спать, утренний подъём, умывание и другие ежедневные ритуалы хорошо укладываются в петлю игрового сценария. Такие игры предоставляют возможность показать малышу с помощью демонстрации микробов, грязи, кариеса, что будет, если он перестанет выполнять утренние и вечерние процедуры. А также сразу дать ребёнку инструменты решения этой проблемы в игре — щётка, вода, зубная паста", — добавил Фомиченко.

По его словам, важно и эмоциональное наполнение игры, в том числе приятная музыка и яркие персонажи, которые после уходовых процедур улыбаются и смеются. Это не только награда для малыша, но и ассоциация с действием "чистые зубы — красивая улыбка — счастливый игровой персонаж", пояснил специалист.

"Также родители могут поискать для малыша игры, которые включают в себя функционал геймификации привычек — трекеров, которые взрослые используют для счёта шагов или отслеживания физических упражнений. Подобные "фишки" помогают ребёнку разнообразить процесс. Например, чистка зубов вместе с персонажем в течение недели добавляет в игру новый костюм для аватара", — сказал собеседник Лайфа.