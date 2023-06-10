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10 июня, 13:21

Психолог объяснил родителям, стоит ли нагружать ребёнка на летних каникулах

Психолог Идзиковский посоветовал создать гибкий график для ребёнка на каникулах

Не стоит сильно загружать ребёнка в период летних каникул. Нельзя забывать, что это всё-таки время для отдыха, однако и постоянно бездельничать маленькому озорнику лучше не давать. Во всём должен быть баланс, рассказал в беседе с Лайфом психолог Евгений Идзиковский.

"Нагружать ребёнка на каникулах необходимо с осторожностью. Хотя некоторые активности и занятия могут быть полезными для развития и саморазвития ребёнка, важно помнить, что каникулы также предназначены для отдыха и разрядки", — отметил он.

Эксперт пояснил, что детям нужно время для свободной игры, отдыха и общения с семьёй и друзьями. Всё это помогает им восстановить энергию и подготовиться к новому учебному году, а слишком большая нагрузка может привести к чувству усталости, стрессу и беспокойству. Лучше всего выстроить гибкий график, включающий и структурированные занятия, и время для свободной игры и отдыха.

При этом важно учитывать интересы и предпочтения школьника, чтобы он ощущал, что имеет выбор и контроль над своим временем, отметил Идзиковский. Например, если ребёнок на каникулах готов участвовать в активностях, это может быть знаком его мотивации и интереса, однако не менее важно уважать его желание отдохнуть и провести время в спокойной обстановке.

"Ключевым является создание гармоничного баланса между активностями и отдыхом, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения ребёнка", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф рассказывал, как родителям уговорить подростка на поездку к бабушке на лето. В первую очередь стоит поговорить с ребёнком и выяснить, почему ему не хочется менять обстановку. При этом лучше не ругаться, а спокойно найти компромиссное решение, чтобы не испортить отношения.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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