Психолог объяснил родителям, стоит ли нагружать ребёнка на летних каникулах

Не стоит сильно загружать ребёнка в период летних каникул. Нельзя забывать, что это всё-таки время для отдыха, однако и постоянно бездельничать маленькому озорнику лучше не давать. Во всём должен быть баланс, рассказал в беседе с Лайфом психолог Евгений Идзиковский.

"Нагружать ребёнка на каникулах необходимо с осторожностью. Хотя некоторые активности и занятия могут быть полезными для развития и саморазвития ребёнка, важно помнить, что каникулы также предназначены для отдыха и разрядки", — отметил он.

Эксперт пояснил, что детям нужно время для свободной игры, отдыха и общения с семьёй и друзьями. Всё это помогает им восстановить энергию и подготовиться к новому учебному году, а слишком большая нагрузка может привести к чувству усталости, стрессу и беспокойству. Лучше всего выстроить гибкий график, включающий и структурированные занятия, и время для свободной игры и отдыха.

При этом важно учитывать интересы и предпочтения школьника, чтобы он ощущал, что имеет выбор и контроль над своим временем, отметил Идзиковский. Например, если ребёнок на каникулах готов участвовать в активностях, это может быть знаком его мотивации и интереса, однако не менее важно уважать его желание отдохнуть и провести время в спокойной обстановке.

"Ключевым является создание гармоничного баланса между активностями и отдыхом, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения ребёнка", — заключил собеседник Лайфа.