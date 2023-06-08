Родителям дали советы, как накормить малоежку
Психолог Мешкова предупредила, что детей нельзя кормить насильно
Нельзя заставлять ребёнка съедать всю порцию, если он этого не хочет. Лучше создать во время обеда такую атмосферу, когда приём пищи будет приятен. Об этом kp.ru узнал у кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, диетолога, завлабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерины Пырьевой и у завкафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета "клиническая и специальная психология" МГППУ, кандидата психологических наук Татьяны Мешковой.
Детей не нужно наказывать за отказ от обеда, лучше установите чёткий трёхразовый режим питания, а вместо перекусов предлагайте только воду, чтобы не перебить детский аппетит. Никогда не включайте телевизор и не отвлекайте ребёнка игрушками за столом. А время приёма пищи лучше ограничить получасом, после чего тарелки следует убрать со стола.
Поощряйте детское желание помочь с готовкой, тогда вашему чаду захочется попробовать своё блюдо. И обязательно устраивайте хотя бы пару раз в неделю обеды, когда за столом собираются все члены семьи. Малыш увидит, как взрослые едят овощи или полезный суп, и обязательно захочет присоединиться. Но если всё это не помогает, то можно прибегнуть к хитрости при попытках накормить малоежку, советуют эксперты.
Во-первых, положите совсем небольшую порцию супа, а второго блюда побольше, ведь именно оно содержит основной набор питательных веществ и лучше насыщает. Яйца, творог, сыр предлагайте на завтрак, на обед и ужин — мясные или рыбные блюда, овощи должны быть в рационе два-три раза в день, их можно добавить в суп, если малыш отказывается от них.
Во-вторых, если ребёнок никак не может подстроиться под трёхразовый режим питания, просто измените график. Например, усаживайте его покушать не три, а четыре или пять раз в день, но в одно и то же время. При этом не оставляйте конфеты, печенье на столе в свободном доступе, иначе ребёнок доберётся до них и откажется от обеда.
В-третьих, любой приём пищи завершайте напитком. Если же угостить малыша соком или газировкой до еды, то он проигнорирует полноценный обед, почувствовав себя сытым. При этом приучите его к обычной питьевой воде, которая гораздо полезнее для детского организма.
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