Названы 10 признаков того, что ваш ребёнок "выживет" в детском лагере

Летом традиционно многие россияне отправляют детей "развеяться" в лагерь, однако те не всегда готовы к самостоятельности и разлуке с мамой и папой. Клинический психолог Ирина Коржаева назвала 10 признаков того, что ваш ребёнок точно "выживет" в детском лагере и хорошо проведёт там время.

"Ребёнок не страдает энурезом (никаким) и ест без "самолётиков" — этого недостаточно. Поэтому попытаемся определить пункты, которые помогут ребёнку "выжить" в детском лагере", — отметила Коржаева.

Ребёнку будет легко в детском лагере, если он умеет:

1. Следить за гигиеной: ходить в туалет, умываться, мыться, вытираться. Высший уровень — если ребёнок умеет привести себя в опрятный вид: причесаться, воспользоваться дезодорантом.

2. Есть, выбирать еду и убирать за собой.

3. Принимать решения, если упал, поранился и так далее.

4. Рассказать о своих потребностях, и знает, к кому обратиться в сложной ситуации (например, если болит живот, горло, аллергия).

5. Не имеет привычки сбегать, изучать "заброшки", совать в рот всё подряд, даже на спор.

6. Разделять чистую и грязную одежду, и даже может что-то застирать.

7. Занять себя в свободное время безопасным занятием.

8. Давно самостоятелен и не оглядывается на родителей в поисках одобрения.

9. Легко находит общий язык с другими людьми.

10. Легко вовлекается в общественные мероприятия и умеет отличить, куда стоит вовлекаться, а куда лучше даже не смотреть.