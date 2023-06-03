Врач рассказала, как выбрать безопасный летний лагерь для ребёнка

При отправке ребёнка в детский лагерь нужно убедиться в том, что там смогут обеспечить его безопасность, а также узнать, готов ли ребёнок эмоционально к поездке. Если этого не сделать, то отдых может стать кошмарным времяпрепровождением, сообщила педиатр лаборатории "Гемотест" Надежда Альмасри в беседе с "Газетой.ru".

Врач объяснила, что, даже если ребёнок уверен в своём желании отправиться на отдых в лагерь, родителям тоже стоит убедиться в его самостоятельности. Нужно быть уверенными, что дети способны одеться по погоде, следить за своими вещами и расскажут старшим о проблемах в случае необходимости. Если тут всё в порядке, пора выбирать безопасный лагерь.

Лагеря проверяются инспекциями перед каждым сезоном и даже во время смен, но дети могут пострадать от пищевых отравлений, халатности вожатых или плохого состояния снарядов на спортивных площадках, рассказала педиатр. От этого нельзя полностью застраховаться, но снизить риск можно.

Необходимо узнать всё о выбранном лагере: как долго работает, как набирают сотрудников, какие условия созданы для детей, подчеркнула Альмасри. Врач рассказала, что наличие данных о руководстве и отчётах о прошлых сменах на сайте лагеря и в соцсетях будет признаком того, что в этой организации ответственно подойдут к обеспечению безопасности детей. Ещё можно поискать информацию о ЧП или претензиях со стороны Роспотребнадзора.

"Что касается здоровья, то, как устанавливается СанПиН, в каждом лагере должны быть медицинские работники, которые следят за здоровьем детей и оказывают первую помощь при ЧП. А ребёнок перед поездкой в лагерь обязательно проходит медосмотр, результаты которого отражают в справке по форме 079/у. Врач должен отметить в ней, есть ли у ребёнка хронические заболевания и надо ли ему принимать какие-то лекарственные препараты", — объяснила медик.

А ещё руководство лагеря нужно уведомить об особенностях детей, например что они боятся высоты. А если требуются особые лекарства, то передать их и инструкцию по применению в санчасть. Класть в аптечку ребёнка сильнодействующие препараты нельзя, предупредила врач.

Обязательно нужно обсудить с ребёнком технику безопасности перед поездкой. Расскажите ему, что нельзя выходить за территорию лагеря, есть незнакомые ягоды и разговаривать с незнакомцами, подчеркнула педиатр. И напомните, чтобы, не смущаясь, сообщал о проблемах старшим.

Узнайте перечень того, что разрешено брать в лагерь, а что нет. Можно написать список вещей, которые ребёнок взял с собой, так ему будет легче собраться, когда он будет уезжать. Альмасри уточнила, что в аптечке должны быть солнцезащитный крем, средство от комаров и лейкопластырь.