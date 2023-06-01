"Получишь десерт": Названы фразы, которые провоцируют ожирение у детей

Отношение к еде у человека формируется в первые годы жизни, и здесь имеют значения фразы, которые дети слышат от родителей. Учёные из Университета Дикина в Австралии выяснили, какие выражения могут спровоцировать у ребёнка ожирение. В первую очередь исследователи обратили внимание на то, что иногда взрослые, желая, чтобы дети съели полезную еду, прибегают к угрозам.

"Нас расстраивает, когда дети отказываются есть приготовленную для них еду. Мы начинаем беспокоиться, что ребёнок голоден, что ему не хватает полезных элементов для роста и развития. Но, несмотря на "благие намерения", угрозы не помогают детям сформировать здоровое отношение к еде", — отметила один из авторов исследования, преподаватель факультета здоровья и специалист по нутрициологии, доктор Алиса Бернетт.

Как уточняет сайт kp.ru, её команда проанализировала поведение полутора тысяч матерей и их малышей в возрасте от двух до пяти лет. Учёные выяснили, что к нежелательным фразам относятся: "Ты должен(-на) съесть всего лишь пять полных ложек!", "Если не съешь всё сейчас, выйдешь из-за стола и пойдёшь спать голодным(-ной)!" и "Вот сначала поешь нормальной еды, тогда получишь десерт".

Специалисты советуют предлагать ребёнку несколько вариантов блюд, которые он любит, чтобы было из чего выбрать. По словам Бернетт, прятать овощи под мясным соусом не надо. Это может подействовать пару раз, однако долго так обманывать детей не получится, да и интерес к полезным продуктам не появится.