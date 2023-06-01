Названы 7 золотых правил здорового детского питания этим летом

Многие родители замечают, что именно летом их ребёнок значительно прибавляет в весе и росте. И это не случайно, ведь все процессы его развития находятся на максимуме: метаболизм и деление клеток ускорены, а тёплая погода заставляет чадо больше времени проводить на улице. В честь Дня защиты детей врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала Лайфу, как кормить детей летом правильно.

Диетолог рассказала, что, согласно статистике, сегодня каждый пятый ребёнок имеет излишний вес. Основная тому причина — нарушение питания и плохой пример со стороны родителей. Чтобы помочь мамам и папам составить правильный рацион для детей, врач назвала семь золотых правил питания, которые позволят не допустить набора веса ребёнка летом.

1.Больше белка. Фото © Unsplash

Как известно, за три летних месяца дети успевают прибавить 5–10 сантиметров в росте и поэтому в это время года им требуется больше белка. Аминокислоты являются важными компонентами для синтеза собственного белка организма, что наиболее важно в период роста ребёнка, так как процессы анаболизма у них идут существенно быстрее, чем катаболизм.

2. Меньше быстрых углеводов. Фото © Unsplash

Мещерякова обратила внимание на то, что далеко не все калории "одинаково полезны". Есть так называемые "пустые калории", которые не несут ценности для организма, а лишь отбивают аппетит. Они содержатся в печеньях, пряниках, конфетах и других кондитерских изделиях, поэтому их дети должны получать в минимальном количестве. Никакой пользы они для ребёнка не принесут, а вот привыкание могут вызвать довольно легко.

3.Увеличьте калорийность рациона на 15%. Фото © Unsplash

Так как летом дети двигаются больше обычного, для этого им нужно больше энергии. По этой причине, забегая домой, они хватают любую еду, которая попадается под руку. По словам диетолога, поэтому дневная калорийность детского рациона должна быть увеличена на 15–20% от обычной нормы, что даст ребёнку дополнительную энергию. Неконтролируемые перекусы вызывают тягу к сладкому и отбивают охоту есть нормальную пищу, предупредила медик.

4.Больше овощей и фруктов. Фото © Unsplash

Овощи и фрукты, которых много на прилавках магазинов летом, — лучший источник витаминов, минералов и микроэлементов. Несмотря на то что витамины не накапливаются в организме, сезонные фрукты и овощи важны для роста организма. К тому же в летний период легко приучить ребёнка к свежим овощам и салатам, например из томатов, огурцов, болгарского перца, свежей салатной зелени, редиса, дайкона и репки.

5.Делайте обед позже. Фото © Unsplash

Собеседница Лайфа рекомендует в летний период делать обед попозже, а особенно это касается малышей, которые днём спят. В полуденный зной ребёнку лучше сделать лёгкий перекус, так как из-за жары он всё равно много не съест. Что касается полноценного обеда, то его медик советует делать после сна: проснувшись проголодавшимся, он охотно съест обед, богатый белком.

6.Больше воды. Фото © Unsplash

И у взрослых, и у детей во время жары снижается аппетит и появляется желание попить. Важно приучить ребёнка именно к чистой воде — из колодца или бутылок. В жаркую погоду с потом выходят витамины и минералы, из-за чего увеличивается риск обезвоживания. Для ребёнка в возрасте от двух до семи лет количество выпиваемой жидкости должно составлять не менее одного литра, а с семи до двенадцати лет — не менее полутора литров. Чтобы ребёнок не простудился, температура воды должна быть не менее 15 градусов.

7.Газировку под контроль. Фото © Unsplash