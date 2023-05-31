Что подарить ребёнку на День защиты детей: Самые любимые игрушки маленьких россиян

Игрушки всегда пользовались особой популярностью у малышей: они входят в жизнь ребёнка с первых дней его существования, а многие из них остаются настоящими талисманами на долгие годы. В наше время для детей доступно огромное разнообразие игрушек, а тренды меняются так часто, что родители с трудом успевают за ними следить. В преддверии Дня защиты детей Лайф выяснил, какие из них сейчас пользуются особой популярностью и являются самыми любимыми для маленьких россиян.

Ренессанс Братц и Монстер Хай. Фото © YouTube / Monster High

По данным экспертов "Авито", среди кукол на платформе особой популярностью пользуется серия Монстер Хай. Их создатели вдохновились созданиями из мифов и легенд, поэтому в линейке можно найти Дракулауру, Фрэнки Штайн и других персонажей в модных образах. Также востребованными считаются фешен-модели Братц. Приобрести такие игрушки в среднем на платформе можно за две тысячи рублей, а более редкие экземпляры выйдут дороже. Специалисты подчеркнули, что стоимость зависит от серии, года выпуска и целостности упаковки.

Трансформеры и Bakugan. Фото © unsplash

Спросом также пользуются игрушки из серии Bakugan (Бакуган), которые представляют собой фигурки по мотивам одноимённого аниме-сериала и выпускаются в наборе со специальными карточками. Их цена на "Авито" — в среднем чуть более одной тысячи рублей. Покупатели проявляют интерес и к роботам-трансформерам по мотивам одноимённого популярного фильма, которых можно приобрести в среднем за 2,6 тысячи рублей.

Дружба — это чудо: My Little Pony и Littlest Pet Shop Фото © YouTube / My Little Pony

Игрушки из серии My Little Pony и Littlest Pet Shop появились в России чуть позже описанных выше брендов, но это никак не отразилось на их популярности. Напротив, их продажи растут довольно стремительно: весной их приобретали на 40% чаще, чем в прошлом году. Купить лошадок My Little Pony и животных Littlest Pet Shop в среднем на "Авито" можно за 900 рублей за штуку, а цена на редкие серии, которые перестали выпускать, доходит до десятков тысяч рублей, подчеркнули эксперты.