Что подарить ребёнку на День защиты детей: Самые любимые игрушки маленьких россиян

Фото © YouTube / My Little Pony

Дружба — это чудо: My Little Pony и Littlest Pet Shop

Игрушки из серии My Little Pony и Littlest Pet Shop появились в России чуть позже описанных выше брендов, но это никак не отразилось на их популярности. Напротив, их продажи растут довольно стремительно: весной их приобретали на 40% чаще, чем в прошлом году. Купить лошадок My Little Pony и животных Littlest Pet Shop в среднем на "Авито" можно за 900 рублей за штуку, а цена на редкие серии, которые перестали выпускать, доходит до десятков тысяч рублей, подчеркнули эксперты.