Родителям рассказали, как накопить миллионы на образование детей, вкладывая по 2 тыс. в месяц

Солидный капитал для образования ребёнка в вузе можно накопить к его совершеннолетию, если начать готовиться заранее, рассказала "Газете.ru" экономист Юлия Питка, инвестиционный советник, аккредитованный ЦБ России. Специалист поделилась способами накопления суммы, достаточной для того, чтобы поддержать своё чадо в начале его взрослой жизни.

Скорость, с которой растут сбережения, зависит от того, каким способом их накапливают, объяснила экономист. Финансы можно внести на вклад с капитализацией и периодически пополнять его дополнительными вложениями или же обратиться к инвестициям как к более высокодоходному инструменту.

"В инвестировании больший доход получают те, кто начинает раньше и работает на перспективу. Со временем подключается сила сложного процента, копить становится проще. Дивиденды и купоны реинвестируются, и сумма увеличивается значительно быстрее", — сообщила Юлия.

Питка предложила рассмотреть несколько способов накоплений: при рождении ребёнка вложить 10 000 рублей под 25% годовых, пополняя эту сумму на 2000 рублей в месяц — 9 миллионов рублей к 18-летию;

те же 10 000 рублей при рождении по ставке 25% годовых при пополнении на 5000 рублей в месяц принесут через 18 лет 21 миллион рублей. Если уменьшить срок вложения до десяти лет, это позволит накопить примерно 2,8 миллиона рублей. А если начать инвестиции за пять лет до поступления в вуз, то потребуется кратно увеличивать сумму пополнений, чтобы накоплений хватило на оплату образования.

Юлия подчеркнула, что в планировании инвестиций нужно обязательно понимать конечную цель — именно она определит инструменты и стратегию инвестиционного портфеля.

"Первое время большую долю составят дивидендные акции и облигации, так как они позволят быстро увеличить капитал. По мере приближения запланированного инвестиционного срока, ориентировочно последние два года, следует сместить внимание уже на защиту сбережений и обратиться к более консервативным инструментам", — подытожила экономист.