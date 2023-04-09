ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 21:24

Россияне нашли альтернативу инвестициям в валюту

"Известия": Россияне нарастили инвестиции в золото

В России резко возрос спрос граждан на инвестиции в сложные инструменты, связанные с золотом. Эксперты отмечают, что в этот драгоценный металл вкладывают деньги как в защитный актив.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Мосбиржу, за первый квартал этого года россияне в среднем в месяц проводили на 88% больше операций с фьючерсами и опционами на золото. Также вырос спрос на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), основной актив которых золото.

Спрос растёт на фоне высокой инфляции в мире и страха перед началом нового экономического кризиса в США, отмечают аналитики. Они прогнозируют дальнейший рост цены на золото — до $2,2 тысячи за унцию к концу года.

"Высокий спрос на золото в России связан с тем, что в стране после блокировки на Западе половины её золотовалютных резервов вложения в мировые резервные валюты, кроме юаня, стали "токсичными", — пояснила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При обыске у блогерши-миллиардерши Лерчек нашли золотые слитки

При обыске у блогерши-миллиардерши Лерчек нашли золотые слитки

Ранее Лайф сообщал, что в поведении мировых центробанков усмотрели подготовку к "зомби-апокалипсису". Ряд стран наращивают запасы золота.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Sven Hoppe

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Личные финансы
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров