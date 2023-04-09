Россияне нашли альтернативу инвестициям в валюту

В России резко возрос спрос граждан на инвестиции в сложные инструменты, связанные с золотом. Эксперты отмечают, что в этот драгоценный металл вкладывают деньги как в защитный актив.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Мосбиржу, за первый квартал этого года россияне в среднем в месяц проводили на 88% больше операций с фьючерсами и опционами на золото. Также вырос спрос на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), основной актив которых золото.

Спрос растёт на фоне высокой инфляции в мире и страха перед началом нового экономического кризиса в США, отмечают аналитики. Они прогнозируют дальнейший рост цены на золото — до $2,2 тысячи за унцию к концу года.

"Высокий спрос на золото в России связан с тем, что в стране после блокировки на Западе половины её золотовалютных резервов вложения в мировые резервные валюты, кроме юаня, стали "токсичными", — пояснила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.