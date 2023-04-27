Кардиолог объяснил, какой пульс опасен при плавании в бассейне

Перед тем как записаться в бассейн, нужно обязательно посетить кардиолога. И даже если всё хорошо, во время занятий нужно следить за пульсом и давлением. Об этом предупредил врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru.

Кардиолог уточнил, что при плавании или аквааэробике пульс не должен быть выше 120, а давление может повышаться на 10–20%, но точно не должно снижаться. По словам Конева, в некоторых случаях плавание в бассейне может грозить летальным исходом. Как правило, это случается по причине недиагностированных нарушений сердечного ритма, которые сложно выявить в молодом возрасте.