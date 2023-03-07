Отключиться от проблем и сжечь кучу калорий: Тренер назвала 5 причин начать заниматься женским боксом

Существуют разные виды расслабления после тяжёлых будней. Кто-то ходит в бассейн, и прохладная вода расслабляет их тело и сознание, кто-то предпочитает посещать по выходным спа и довериться опытным рукам массажистов. Но есть и необычные способы снять напряжение и укрепить мышцы. Об одном из таких Лайфу рассказала Мария Пытина (Николаенко), член Федерации бокса России, лучшая спортсменка страны 2020 года, друг компании – производителя экипировки Forward.

Она подчеркнула, что по телевизору показывает только соревнования мужчин, что породило стереотип, будто бы бокс — мужской вид спорта.

"Нет и нет. Женщины стали увереннее в себе, сильнее, амбициознее, теперь они неумолимо достигают своих целей. Всех этих женщин объединяет одно: они настоящие бойцы, способные вдохновить своим примером... В настоящее время мы видим, какие серьёзные обороты набирают женщины, они растут и развиваются во всех областях, в том числе и в боксе... Я на собственном примере доказываю каждый раз, как можно заниматься боксом и оставаться женственной", — отметила Пытина.

Собеседница Лайфа считает, что бокс идеален для того, чтобы в ежедневном круговороте событий прерваться на интересную тренировку.

"Доказано, что именно на тренировке ты можешь выдохнуть и морально отключиться от проблем, ну и сжечь кучу калорий, само собой. Бокс способен разнообразить рутину, избавить вас от стресса, неприятных эмоций во время дня и просто позволит вам достичь фигуры мечты. Это связано с тем, что во время тренировки вы делаете много неповторяющихся движений, которые базируются на "рваном" темпе кардио. Отрабатывая техники удара на боксёрском мешке или в парах или разминаясь, вы задействуете все группы мышц. Также большая нагрузка на тело поступает во время дополнительных боксёрских упражнений", — пояснила эксперт.

Интенсивность упражнений в боксе очень высока, за час тренировки можно сжечь до тысячи калорий, указала Пытина. Главное здесь — выбрать правильную одежду, чтобы тело могло дышать, а не образовывало парниковый эффект. Например, синтетические ткани быстрее впитывают влагу во время активной тренировки и гарантируют воздухопроницаемость, отметила эксперт. А натуральные ткани, по словам специалиста, используются при производстве одежды для малоподвижных видов спорта, чтобы сохранять тепло.

"Я стараюсь заниматься в специальных тренировочных шортах и спортивном топе, чтобы ничего не мешало во время тренировки по боксу. Так как я совершаю большое количество физических действий во время тренировочного процесса, то одежда должна быть лёгкой и не ограничивать мои скоростно-силовые удары ногами и руками, от этого зависит твоя будущая подготовка отражения ударов и координации. Например, очень трудно наносить удары ногами в расклешённых штанах, даже если они идут как спортивные. Они могут быть удобными для пробежки, но не для активных выпадов ногами, поэтому специальная экипировка необходима", — заключила собеседница Лайфа.