Физиотерапевт назвал 5 правил ухода за кожей до и после тренировок

Регулярные занятия спортом могут повлечь за собой ряд проблем с кожей, включая появление прыщей и высыпаний. По словам владельца студии "Мнём с душой" врача-физиотерапевта Дмитрия Одинокова, на это влияют следующие факторы:

Занятия в замкнутом пространстве в коллективе людей.

Чрезмерное потоотделение.

Механические повреждения кожного покрова.

Несоблюдение требований к гигиене тела и обмундированию.

Стресс организма, который подвержен ежедневным тренировкам.

Занятия на открытом воздухе.

Загрязнение окружающей среды.

Разберём сразу одну из важных проблем — чрезмерное потоотделение. Необходимо выбирать свободную одежду для занятий из натуральных материалов, чтобы кожа смогла дышать во время тренировки и впитывать пот, предотвращая размножение бактерий Дмитрий Одиноков Врач-физиотерапевт и владелец студии "Мнём с душой"

Собеседник Лайфа рекомендует использовать после тренировки очищающие средства для лица и тела, которые восстановят гидролипидную мантию, нормализуют pH покрова, сузят поры и отрегулируют деятельность сальных желёз. В их составе обязательно должен присутствовать спирт, а также ингредиенты вроде алоэ вера, витамина Е, гиалуроновой кислоты, гипоаллергенных активных ингредиентов, пантенола и глицерина.

Врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков. Фото © Предоставлено Лайфу.

Что касается занятий на открытом воздухе, то важно использовать средства с SPF-фактором не меньше 20. Во время морозов выбор должен падать на питательные кремы с высокой концентрацией витаминов и масел. Оба типа стоит наносить за 20–30 минут до выхода из дома.

Не стоит забывать и о том, что кожа тела также нуждается в уходе. В домашнем уходе важно использовать увлажняющие средства, после занятий в бассейне вы почувствуете, как моментально ваша кожа становится сухой после хлорированной воды Дмитрий Одиноков Врач-физиотерапевт и владелец студии "Мнём с душой"

Во избежание появления высыпаний и прыщей, а также для выведения шлаков и токсинов физиотерапевт рекомендует процедуру бандажного обёртывания. Проходить её стоит не реже двух раз в неделю на протяжении четырёх-пяти недель. Необходимо также поддерживать водный баланс, дабы предотвратить обезвоживание и не дать коже повода для стресса.