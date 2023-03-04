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4 марта, 14:58

Физиотерапевт назвал 5 правил ухода за кожей до и после тренировок

Физиотерапевт Одиноков рассказал, как правильно ухаживать за кожей до и после тренировок

Регулярные занятия спортом могут повлечь за собой ряд проблем с кожей, включая появление прыщей и высыпаний. По словам владельца студии "Мнём с душой" врача-физиотерапевта Дмитрия Одинокова, на это влияют следующие факторы:

  • Занятия в замкнутом пространстве в коллективе людей.
  • Чрезмерное потоотделение.
  • Механические повреждения кожного покрова.
  • Несоблюдение требований к гигиене тела и обмундированию.
  • Стресс организма, который подвержен ежедневным тренировкам.
  • Занятия на открытом воздухе.
  • Загрязнение окружающей среды.

Разберём сразу одну из важных проблем — чрезмерное потоотделение. Необходимо выбирать свободную одежду для занятий из натуральных материалов, чтобы кожа смогла дышать во время тренировки и впитывать пот, предотвращая размножение бактерий

Дмитрий Одиноков

Врач-физиотерапевт и владелец студии "Мнём с душой"

<p>Разберём сразу одну из важных проблем — чрезмерное потоотделение. Необходимо выбирать свободную одежду для занятий из натуральных материалов, чтобы кожа смогла дышать во время тренировки и впитывать пот, предотвращая размножение бактерий</p>
<p>Разберём сразу одну из важных проблем — чрезмерное потоотделение. Необходимо выбирать свободную одежду для занятий из натуральных материалов, чтобы кожа смогла дышать во время тренировки и впитывать пот, предотвращая размножение бактерий</p>

Собеседник Лайфа рекомендует использовать после тренировки очищающие средства для лица и тела, которые восстановят гидролипидную мантию, нормализуют pH покрова, сузят поры и отрегулируют деятельность сальных желёз. В их составе обязательно должен присутствовать спирт, а также ингредиенты вроде алоэ вера, витамина Е, гиалуроновой кислоты, гипоаллергенных активных ингредиентов, пантенола и глицерина.

Врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков. Фото © Предоставлено Лайфу.

Врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков. Фото © Предоставлено Лайфу.

Что касается занятий на открытом воздухе, то важно использовать средства с SPF-фактором не меньше 20. Во время морозов выбор должен падать на питательные кремы с высокой концентрацией витаминов и масел. Оба типа стоит наносить за 20–30 минут до выхода из дома.

Не стоит забывать и о том, что кожа тела также нуждается в уходе. В домашнем уходе важно использовать увлажняющие средства, после занятий в бассейне вы почувствуете, как моментально ваша кожа становится сухой после хлорированной воды

Дмитрий Одиноков

Врач-физиотерапевт и владелец студии "Мнём с душой"

Во избежание появления высыпаний и прыщей, а также для выведения шлаков и токсинов физиотерапевт рекомендует процедуру бандажного обёртывания. Проходить её стоит не реже двух раз в неделю на протяжении четырёх-пяти недель. Необходимо также поддерживать водный баланс, дабы предотвратить обезвоживание и не дать коже повода для стресса.

8 советов для идеальной кожи лица

8 советов для идеальной кожи лица

Лайф рассказывал о правилах ухода за кожей весной. Дерматолог Елена Богатова порекомендовала заменить кремы с насыщенной текстурой на лёгкие гелеобразные на основе гиалуроновой кислоты. Также важно добавить в рацион фрукты и овощи.

Обложка ©

Freepik / user18526052

Ольга Годуненко
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