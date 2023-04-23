Тренер объяснила, сколько раз в неделю лучше посещать бассейн
Тренер Колчева посоветовала новичкам посещать бассейн 2–3 раза в неделю
Занятия в бассейне, будь то плавание или аквааэробика, помогают не только подтянуть тело, но и избавиться от проблем с позвоночником. О том, сколько раз в неделю лучше посещать бассейн, рассказала в беседе с "Газетой.ru" эксперт XFIT Александра Колчева.
"Если вы новичок, то начинать тренировочный процесс нужно с двух-трёх занятий в неделю. Это поможет организму привыкнуть к нагрузкам и избежать травм", — сказала тренер.
Если опыт тренировок в воде уже есть, посещать бассейн можно до четырёх-пяти раз в неделю. Колчева предупредила, что даже спортсменам-любителям нужно помнить о восстановлении, поскольку это важно для достижения желаемых результатов.
В любом случае в бассейне нужно заниматься столько, сколько позволяет ваш уровень подготовки, отмечает эксперт. Поэтому сначала будет достаточно 30–40 минут в день, а затем время тренировки можно увеличить до одного-полутора часов.
Ранее фитнес-тренер Алохова посоветовала топ-5 кардиотренировок для фигуры, здоровья и отличного настроения, и плавание занимает третье место. По словам эксперта, аквааэробика идеально подходит тем, кому сложно бегать или заниматься с отягощениями.
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