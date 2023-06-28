Лень — это полезно!: Мать 17 детей назвала причину позволять ребёнку побездельничать

Не только взрослым, но и детям необходимо отдыхать и снижать темп труда, а лето — самое подходящее время для того, чтобы ребёнок восстановил силы и заслуженно поленился. Таким мнением поделилась Валентина Красникова, мать 17 детей, женский коуч и автор курса "Взрослое родительство".

Валентина напомнила о том, какая большая нагрузка ложится на современных школьников. Как минимум это даёт им заслуженное право как следует отдохнуть от школы пару месяцев и не проводить все каникулы за выполнением заданий на лето от учителей.

"Лень — это защитная функция любого организма от перегрузки. Если ребёнок не хочет учиться на каникулах, отпустите контроль, дайте ему свободу и отдых. Самая большая ошибка современных родителей в том, что они путают образовательную стратегию с воспитательной и рассчитывают на то, что образование заменит характер", — рассказала коуч в беседе с "Газетой.ru".

Не всегда стоит нагружать детей полезными, по мнению родителей, занятиями, считает Красникова. Порой лучше выяснить, чего ребёнку хотелось бы на самом деле, а это весьма несложно с помощью детской лени.

"В тот самый момент, когда, как нам кажется, ребёнок ничего не делает, он начинает заниматься тем, что ему на самом деле интересно. Когда его никто не видит, никто не ругает и не заставляет, в ребёнке проявляется то, чем он хочет заниматься сам. И это очень важно", — уточнила эксперт.

Коуч уверена, что если ребёнку таким образом удастся найти любимое дело, то его увлечение не позволит лени развиться и стать доминирующей чертой характера. Также она отметила важность контакта между детьми и родителями, а также то, что взрослым нужно стараться проявлять как можно больше чуткости к желаниям своих чад. Многодетная мать убеждена, что с помощью компромисса можно превратить лето из пытки в отдых.