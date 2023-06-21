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21 июня, 09:27

Нейропсихолог назвала 3 способа помочь ребёнку завести друзей

Врач Лобанова предупредила, что отсутствие друзей у ребёнка приводит к депрессии

У детей должен быть широкий круг общения. Но если ребёнок замкнут и не может подружиться со сверстниками, то родителям следует помочь ему в этом. Советами с Лайфом поделилась нейропсихолог, медицинский психолог медцентра "СМ-Клиника" Диана Лобанова.

Прежде всего ребёнок должен посещать школу, где он учится общению и завязывает свои первые дружеские контакты. Также есть масса секций и кружков, где дети могут найти единомышленников, напомнила доктор. Но выбирать дополнительные занятия школьник должен сам, отталкиваясь от своих интересов, а не идти куда-то по принуждению взрослых.

На летний период ребёнка можно пристроить в летний лагерь, грамотно подойдя к его выбору. Здесь тоже важно учесть увлечения вашего чада, подчеркнула собеседница Лайфа. Ещё один вариант — отправиться в семейное путешествие. Это не просто разнообразит детский досуг, но и станет поводом пообщаться с новыми знакомыми во время поездки. При этом необязательно уезжать далеко, можно отправиться в соседний город.

"Отсутствие друзей может быть опасно для ребёнка, так как это может привести к развитию социальной неуверенности, тревожности или депрессии. Кроме того, если у ребёнка нет друзей, вероятнее всего, свободное время он проводит в социальных сетях или гаджетах", — добавила Лобанова.

Такое погружение в виртуальный мир приводит к психологическим проблемам во взрослом возрасте, предупредила она. Поэтому важно помочь ребёнку найти социальное окружение и убедить его в том, что всегда можно найти друзей, которые поддержат, заключила врач.

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Ранее Лайф рассказал, что делать родителям, чей ребёнок рыдает и просит забрать его домой из лагеря. Дети могут испытывать стресс, тревогу или чувство потери, особенно в начале пребывания там.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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