Нейропсихолог назвала 3 способа помочь ребёнку завести друзей

У детей должен быть широкий круг общения. Но если ребёнок замкнут и не может подружиться со сверстниками, то родителям следует помочь ему в этом. Советами с Лайфом поделилась нейропсихолог, медицинский психолог медцентра "СМ-Клиника" Диана Лобанова.

Прежде всего ребёнок должен посещать школу, где он учится общению и завязывает свои первые дружеские контакты. Также есть масса секций и кружков, где дети могут найти единомышленников, напомнила доктор. Но выбирать дополнительные занятия школьник должен сам, отталкиваясь от своих интересов, а не идти куда-то по принуждению взрослых.

На летний период ребёнка можно пристроить в летний лагерь, грамотно подойдя к его выбору. Здесь тоже важно учесть увлечения вашего чада, подчеркнула собеседница Лайфа. Ещё один вариант — отправиться в семейное путешествие. Это не просто разнообразит детский досуг, но и станет поводом пообщаться с новыми знакомыми во время поездки. При этом необязательно уезжать далеко, можно отправиться в соседний город.

"Отсутствие друзей может быть опасно для ребёнка, так как это может привести к развитию социальной неуверенности, тревожности или депрессии. Кроме того, если у ребёнка нет друзей, вероятнее всего, свободное время он проводит в социальных сетях или гаджетах", — добавила Лобанова.

Такое погружение в виртуальный мир приводит к психологическим проблемам во взрослом возрасте, предупредила она. Поэтому важно помочь ребёнку найти социальное окружение и убедить его в том, что всегда можно найти друзей, которые поддержат, заключила врач.