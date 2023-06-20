Психолог дала советы родителям выпускников, которые не могут выбрать вуз

Приёмная кампания в российские вузы стартует 20 июня, и на выпускников ложится ответственность выбора будущей профессии. Позволительно ли родителям делать этот непростой выбор за подростков, объяснила в беседе с РИА "ФедералПресс" психолог Полина Малахова.

Давить при этом на выпускника бессмысленно, подчеркнула Малахова. Ни один родитель на самом деле не знает, какая именно профессия в итоге станет для его ребёнка лучшим выбором. Также не стоит торопиться попасть хоть в какой-то вуз — в спешке принятое решение будет результатом паники. Варианты стоит спокойно продумать заранее, вместе обсудить их и составить чёткий план, советует психолог.