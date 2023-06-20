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20 июня, 14:24

Психолог дала советы родителям выпускников, которые не могут выбрать вуз

Психолог Малахова: Родителям не стоит выбирать вуз за детей, тем более второпях

Приёмная кампания в российские вузы стартует 20 июня, и на выпускников ложится ответственность выбора будущей профессии. Позволительно ли родителям делать этот непростой выбор за подростков, объяснила в беседе с РИА "ФедералПресс" психолог Полина Малахова.

"Когда подросток в растерянности, родитель может взять на себя ответственность по выбору варианта. Однако нужно понимать, что в дальнейшем он может принять другое решение и всё же пойти своим путём", — объясняет она.

Давить при этом на выпускника бессмысленно, подчеркнула Малахова. Ни один родитель на самом деле не знает, какая именно профессия в итоге станет для его ребёнка лучшим выбором. Также не стоит торопиться попасть хоть в какой-то вуз — в спешке принятое решение будет результатом паники. Варианты стоит спокойно продумать заранее, вместе обсудить их и составить чёткий план, советует психолог.

Выпускникам объяснили, как выбрать будущую профессию, чтобы потом не было мучительно больно

Выпускникам объяснили, как выбрать будущую профессию, чтобы потом не было мучительно больно

Напомним, Минцифры уже объявило о начале приёма заявлений в вузы на портале "Госуслуги". Подать заявление можно на любые формы обучения, в том числе платное и целевое.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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