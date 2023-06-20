Психолог дала советы родителям выпускников, которые не могут выбрать вуз
Психолог Малахова: Родителям не стоит выбирать вуз за детей, тем более второпях
Приёмная кампания в российские вузы стартует 20 июня, и на выпускников ложится ответственность выбора будущей профессии. Позволительно ли родителям делать этот непростой выбор за подростков, объяснила в беседе с РИА "ФедералПресс" психолог Полина Малахова.
"Когда подросток в растерянности, родитель может взять на себя ответственность по выбору варианта. Однако нужно понимать, что в дальнейшем он может принять другое решение и всё же пойти своим путём", — объясняет она.
Давить при этом на выпускника бессмысленно, подчеркнула Малахова. Ни один родитель на самом деле не знает, какая именно профессия в итоге станет для его ребёнка лучшим выбором. Также не стоит торопиться попасть хоть в какой-то вуз — в спешке принятое решение будет результатом паники. Варианты стоит спокойно продумать заранее, вместе обсудить их и составить чёткий план, советует психолог.
Напомним, Минцифры уже объявило о начале приёма заявлений в вузы на портале "Госуслуги". Подать заявление можно на любые формы обучения, в том числе платное и целевое.
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