Выпускникам объяснили, как выбрать будущую профессию, чтобы потом не было мучительно больно
Кандидат наук Надехина посоветовала выпускникам выбирать "профессии будущего"
При выборе будущей профессии выпускникам лучше всего исходить из личных навыков и стремлений. Не стоит идти на поводу у окружения и слепо следовать советам родителей. Такие рекомендации в беседе с "Газетой.ru" дала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления кандидат наук Юлия Надехина.
Эксперт отметила, что навыки можно разделить на "мягкие" и "жёсткие". Подпадающие под первую категорию (например, креативность, критическое мышление и стрессоустойчивость) довольно универсальны, относятся к личным качествам и развиваются путём приобретения жизненного опыта, зависят от характера и на сегодняшний день ценятся больше всего. Навыки из второй категории — это уже профессиональные умения, поддающиеся измерению, им можно научиться.
Также, выбирая специальность, стоит обратить внимание на "вечные" профессии, которые точно никогда не устареют, или вообще подумать о "профессии будущего". Для этого даже есть специальные атласы профессий, согласно которым к первой группе можно отнести турагента и библиотекаря, а ко второй — менеджера космотуризма, игропедагога и тренера по майнд-фитнесу. В некоторых российских вузах уже ведут подготовку по этим направлениям. Главное для выпускника — помнить, что никто не застрахован от ошибок, подчеркнула Надехина.
"Существуют примеры, когда люди решались на резкую смену сферы профессиональной деятельности и им удавалось это сделать, поменяв жизнь к лучшему. Однако, если хочется избежать подобных стрессовых ситуаций, стоит больше внимания уделить изучению как существующих специальностей, так и собственных способностей и возможностей. Помочь в этом может школьная профориентация", — заключила кандидат наук.
Кстати, ранее порекомендовали не следовать западной моде, где зачастую выпускники не торопятся подавать документы в университеты и берут годичный перерыв, чтобы определиться с будущей профессией. Нашим школьникам такая практика может только навредить, уверен профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Ильченко.
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