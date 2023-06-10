Выпускникам объяснили, как выбрать будущую профессию, чтобы потом не было мучительно больно

При выборе будущей профессии выпускникам лучше всего исходить из личных навыков и стремлений. Не стоит идти на поводу у окружения и слепо следовать советам родителей. Такие рекомендации в беседе с "Газетой.ru" дала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления кандидат наук Юлия Надехина.

Эксперт отметила, что навыки можно разделить на "мягкие" и "жёсткие". Подпадающие под первую категорию (например, креативность, критическое мышление и стрессоустойчивость) довольно универсальны, относятся к личным качествам и развиваются путём приобретения жизненного опыта, зависят от характера и на сегодняшний день ценятся больше всего. Навыки из второй категории — это уже профессиональные умения, поддающиеся измерению, им можно научиться.

Также, выбирая специальность, стоит обратить внимание на "вечные" профессии, которые точно никогда не устареют, или вообще подумать о "профессии будущего". Для этого даже есть специальные атласы профессий, согласно которым к первой группе можно отнести турагента и библиотекаря, а ко второй — менеджера космотуризма, игропедагога и тренера по майнд-фитнесу. В некоторых российских вузах уже ведут подготовку по этим направлениям. Главное для выпускника — помнить, что никто не застрахован от ошибок, подчеркнула Надехина.

"Существуют примеры, когда люди решались на резкую смену сферы профессиональной деятельности и им удавалось это сделать, поменяв жизнь к лучшему. Однако, если хочется избежать подобных стрессовых ситуаций, стоит больше внимания уделить изучению как существующих специальностей, так и собственных способностей и возможностей. Помочь в этом может школьная профориентация", — заключила кандидат наук.