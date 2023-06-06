"Выбьют из социума": Выпускников призвали не следовать западной моде с "годом отдыха"

В ряде западных стран выпускники не торопятся после окончания школы подавать документы в университеты и берут gap year ("годичный перерыв"), то есть отдыхают от учёбы, чтобы спокойно определиться с будущей профессией. Однако распространённая за рубежом практика может навредить вчерашним школьникам в России, заявил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Ильченко.

"Откладывать поступление сразу после школьного выпускного стоит только в том случае, если есть возможность поработать в профессии, в которой хочется развиваться. Вот такой опыт будет очень полезен, а путешествия, неинтересная неквалифицированная работа или лежание на диване только выбьют молодого человека из социума. Вернуться к учебным будням будет крайне сложно", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Профессор посоветовал не брать паузу после школы, так как один год юности — примерно десять в зрелости. А психолог Любовь Беляева подчеркнула: очень важно, чем именно будет заниматься выпускник в это время, ведь если конкретных планов у школьника нет, то gap year может превратиться в год праздности. Однако провести его можно и продуктивно.

"Если молодые люди выбирают работу, на которой смогут наглядно отследить результаты собственных усилий, то это, безусловно, полезный опыт. Кроме того, этот год даст возможность выпускнику всё обдумать и выбрать будущую профессию, исходя из собственных желаний, а не то, что навязывает социум", — заметила специалист.

В свою очередь доктор психологических наук, профессор факультета психологии СПбГУ Ольга Дейнека считает, что сделать паузу после школы нужно только в том случае, если человек совсем не определился, чем хочет заниматься в жизни.